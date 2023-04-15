НБА представила главных претендентов на индивидуальные награды сезона

Определены баскетболисты, которые поборются за призы в НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация представила главных претендентов на индивидуальные награды по итогам сезона-2022/23.

В каждой из категорий были определены по три спортсмена, среди которых один статен обладателем приза.

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Номинанты на призы в НБА:

MVP : Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джоэл Эмбиид (Филадельфия), Никола Йокич (Денвер);

: Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джоэл Эмбиид (Филадельфия), Никола Йокич (Денвер); Лучший игрок защитного плана : Джарен Джексон (Мемфис), Брук Лопес (Милуоки), Эван Мобли (Кливленд);

: Джарен Джексон (Мемфис), Брук Лопес (Милуоки), Эван Мобли (Кливленд); Игрок, показавший наибольший прогресс: Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Шей Гилджес-Александер (Оклахома), Лаури Маркканен (Юта);

Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Шей Гилджес-Александер (Оклахома), Лаури Маркканен (Юта); Лучший шестой игрок (запасной) : Малкольм Брогдон (Бостон), Бобби Портис (Милуоки), Иммануэль Куикли (Нью-Йорк);

: Малкольм Брогдон (Бостон), Бобби Портис (Милуоки), Иммануэль Куикли (Нью-Йорк); Новичок года : Паоло Банкеро (Орландо), Уокер Кесслер (Юта), Джейлен Уильямс (Оклахома);

: Паоло Банкеро (Орландо), Уокер Кесслер (Юта), Джейлен Уильямс (Оклахома); Лучший игрок в клатче : Джимми Батлер (Майами), Демар Дерозан (Чикаго), Де'Аарон Фокс (Сакраменто);

: Джимми Батлер (Майами), Демар Дерозан (Чикаго), Де'Аарон Фокс (Сакраменто); Тренер года: Майк Браун (Сакраменто), Марк Дайно (Оклахома), Джо Маззулла (Бостон).

Ранее сообщалось, что Майами и Миннесота прошли в плей-офф.