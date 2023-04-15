НБА представила главных претендентов на индивидуальные награды сезона
Определены баскетболисты, которые поборются за призы в НБА.
Национальная баскетбольная ассоциация представила главных претендентов на индивидуальные награды по итогам сезона-2022/23.
В каждой из категорий были определены по три спортсмена, среди которых один статен обладателем приза.
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Номинанты на призы в НБА:
- MVP: Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джоэл Эмбиид (Филадельфия), Никола Йокич (Денвер);
- Лучший игрок защитного плана: Джарен Джексон (Мемфис), Брук Лопес (Милуоки), Эван Мобли (Кливленд);
- Игрок, показавший наибольший прогресс: Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Шей Гилджес-Александер (Оклахома), Лаури Маркканен (Юта);
- Лучший шестой игрок (запасной): Малкольм Брогдон (Бостон), Бобби Портис (Милуоки), Иммануэль Куикли (Нью-Йорк);
- Новичок года: Паоло Банкеро (Орландо), Уокер Кесслер (Юта), Джейлен Уильямс (Оклахома);
- Лучший игрок в клатче: Джимми Батлер (Майами), Демар Дерозан (Чикаго), Де'Аарон Фокс (Сакраменто);
- Тренер года: Майк Браун (Сакраменто), Марк Дайно (Оклахома), Джо Маззулла (Бостон).
Ранее сообщалось, что Майами и Миннесота прошли в плей-офф.
Источник: НБА