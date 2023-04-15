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Баскетбол

НБА представила главных претендентов на индивидуальные награды сезона

Определены баскетболисты, которые поборются за призы в НБА.
Сегодня, 08:58
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация представила главных претендентов на индивидуальные награды по итогам сезона-2022/23.

В каждой из категорий были определены по три спортсмена, среди которых один статен обладателем приза.

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Номинанты на призы в НБА:

  • MVP: Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джоэл Эмбиид (Филадельфия), Никола Йокич (Денвер);
  • Лучший игрок защитного плана: Джарен Джексон (Мемфис), Брук Лопес (Милуоки), Эван Мобли (Кливленд);
  • Игрок, показавший наибольший прогресс: Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Шей Гилджес-Александер (Оклахома), Лаури Маркканен (Юта);
  • Лучший шестой игрок (запасной): Малкольм Брогдон (Бостон), Бобби Портис (Милуоки), Иммануэль Куикли (Нью-Йорк);
  • Новичок года: Паоло Банкеро (Орландо), Уокер Кесслер (Юта), Джейлен Уильямс (Оклахома);
  • Лучший игрок в клатче: Джимми Батлер (Майами), Демар Дерозан (Чикаго), Де'Аарон Фокс (Сакраменто);
  • Тренер года: Майк Браун (Сакраменто), Марк Дайно (Оклахома), Джо Маззулла (Бостон).

Ранее сообщалось, что Майами и Миннесота прошли в плей-офф.

Источник: НБА

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