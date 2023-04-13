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Баскетбол

Джерси Лейкерс и ЛеБрона - самые продаваемые во второй половине сезона НБА

"Король" отобрал пальму первенства у Стефа Карри, который лидировал по итогам первой части кампании.
Сегодня, 18:55
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз баскетболистов совместно объявили, что ЛеБрон Джеймс и Лейкерс заняли первые места в списках самых популярных джерси и командных товаров НБА.

Лига опубликовала результаты на своем официальном сайте. Эти результаты основаны на продажах NBAStore.com во второй половине регулярного сезона-2022/23 годов.

Стоит отметить, что по итогам первой половины сезона-2022/23 в данном рейтинге лидировала звезда Голден Стэйт Стеф Карри. К тому же лидер Бостона Джейсон Тейтум поднялся с седьмого сразу на третье место.

Напомним, что минувшей ночью прошли два матча турнира плей-ин, в результате которого две команды продолжат бороться за место в плей-офф, а неудачники отправились в межсезонье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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