Джерси Лейкерс и ЛеБрона - самые продаваемые во второй половине сезона НБА

"Король" отобрал пальму первенства у Стефа Карри, который лидировал по итогам первой части кампании.

Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз баскетболистов совместно объявили, что ЛеБрон Джеймс и Лейкерс заняли первые места в списках самых популярных джерси и командных товаров НБА.

Лига опубликовала результаты на своем официальном сайте. Эти результаты основаны на продажах NBAStore.com во второй половине регулярного сезона-2022/23 годов.

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2022-23 season! pic.twitter.com/9qL06ubqX0 — NBA (@NBA) April 12, 2023

The NBA's top-selling team merchandise list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2022-23 season! pic.twitter.com/OT17dxXxuK — NBA (@NBA) April 12, 2023

Стоит отметить, что по итогам первой половины сезона-2022/23 в данном рейтинге лидировала звезда Голден Стэйт Стеф Карри. К тому же лидер Бостона Джейсон Тейтум поднялся с седьмого сразу на третье место.

Напомним, что минувшей ночью прошли два матча турнира плей-ин, в результате которого две команды продолжат бороться за место в плей-офф, а неудачники отправились в межсезонье.