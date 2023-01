Карри - лидер НБА по проданным джерси

НБА и Национальная ассоциация баскетболистов совместно объявили о том, что Стефен Карри из Голден Стэйт занял первое место в списке самых популярных джерси среди фанатов, о чем было объявлено на официальном сайте лиги.

Среди команд лучшим показателем продаж отметились Лейкерс, которые опередили Уорриорз.

The NBA and NBPA today jointly announced that the Golden State Warriors’ Stephen Curry and the Los Angeles Lakers secured the top spots on the NBA’s Most Popular Jersey and Team Merchandise lists, respectively.



