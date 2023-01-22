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Баскетбол

Карри - лидер НБА по проданным джерси

Сразу два европейца попали в ТОП-5 по продажам игровых маек.
Сегодня, 17:29
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

НБА и Национальная ассоциация баскетболистов совместно объявили о том, что Стефен Карри из Голден Стэйт занял первое место в списке самых популярных джерси среди фанатов, о чем было объявлено на официальном сайте лиги.

Среди команд лучшим показателем продаж отметились Лейкерс, которые опередили Уорриорз.

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Результаты основаны на продажах NBAStore.com за первую половину регулярного сезона 2022–2023 годов.

Среди интересного можно выделить следующие моменты:

  • Стеф Карри отобрал лидерство у ЛеБрона Джеймса, который занимал первое место годом ранее;
  • "Шеф" лидирует впервые с сезона-2016/17;
  • Джа Морант занял самое высокое место рейтинга в своей карьере (№ 6);
  • Бостон (№ 3) и Милуоки (№ 4) поднялись на три позиции в рейтинге относительно результатов прошлого сезона;
  • В ТОП-10 ни одна из команд не представлена сразу двумя игроками - ближе всех к этому подобрались Лейкерс (ЛеБрон - 2-й, Дэвис - 13-й).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс кевин Дюрант Стеф Карри Яннис Адетокумбо Лука Дончич

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