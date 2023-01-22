Карри - лидер НБА по проданным джерси

Сразу два европейца попали в ТОП-5 по продажам игровых маек.

НБА и Национальная ассоциация баскетболистов совместно объявили о том, что Стефен Карри из Голден Стэйт занял первое место в списке самых популярных джерси среди фанатов, о чем было объявлено на официальном сайте лиги.

Среди команд лучшим показателем продаж отметились Лейкерс, которые опередили Уорриорз.

The NBA and NBPA today jointly announced that the Golden State Warriors’ Stephen Curry and the Los Angeles Lakers secured the top spots on the NBA’s Most Popular Jersey and Team Merchandise lists, respectively.



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Результаты основаны на продажах NBAStore.com за первую половину регулярного сезона 2022–2023 годов.

Среди интересного можно выделить следующие моменты:

Стеф Карри отобрал лидерство у ЛеБрона Джеймса, который занимал первое место годом ранее;

"Шеф" лидирует впервые с сезона-2016/17;

Джа Морант занял самое высокое место рейтинга в своей карьере (№ 6);

Бостон (№ 3) и Милуоки (№ 4) поднялись на три позиции в рейтинге относительно результатов прошлого сезона;

В ТОП-10 ни одна из команд не представлена сразу двумя игроками - ближе всех к этому подобрались Лейкерс (ЛеБрон - 2-й, Дэвис - 13-й).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня НБА.