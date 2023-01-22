НБА может сократить регулярный сезон и ввести межсезонный турнир

Все ради более выгодных условий для подписания коллективного соглашения с профсоюзом игроков.

Межсезонный турнир, который так сильно хочет ввести НБА, еще больше приблизился к реальности, сообщает Yahoo! Sports.

"Мы добиваемся прогресса", — заявил заместитель комиссара НБА Марк Тейтум. "Все эти обсуждения позитивны. Есть много заинтересованных сторон, логистика, о которой нужно позаботиться, но я чувствую, что мы предпринимаем все правильные шаги и получаем правильные отзывы".

Тейтум добавил, что есть "большой импульс" к добавлению турнира в середине сезона, который, вероятно, состоится перед Рождеством, нынешним неофициальным началом сезона НБА.

Логистика, на которую он ссылается, еще не определена: это сокращение регулярного сезона с 82 игр, согласование этого с профсоюзом игроков. Но это была достаточно частая тема в беседах генеральных менеджеров с офисом лиги.

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"Есть несколько представителей старой школы, которые могли бы бороться против этого, но похоже, что это будет в силе к следующей телевизионной сделке", — заявил неназванный генменеджер.

Межсезонный турнир со своими особенностями и бонусами - это тот козырь, которым НБА хочет воспользоваться во время переговоров с профсоюзом игроков о новом коллективном соглашении, которое все еще не подписано.