iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА может сократить регулярный сезон и ввести межсезонный турнир

Все ради более выгодных условий для подписания коллективного соглашения с профсоюзом игроков.
Сегодня, 15:38
Кавай данчит через Эйтона / Getty Images
Кавай данчит через Эйтона / Getty Images

Межсезонный турнир, который так сильно хочет ввести НБА, еще больше приблизился к реальности, сообщает Yahoo! Sports.

"Мы добиваемся прогресса", — заявил заместитель комиссара НБА Марк Тейтум. "Все эти обсуждения позитивны. Есть много заинтересованных сторон, логистика, о которой нужно позаботиться, но я чувствую, что мы предпринимаем все правильные шаги и получаем правильные отзывы".

Тейтум добавил, что есть "большой импульс" к добавлению турнира в середине сезона, который, вероятно, состоится перед Рождеством, нынешним неофициальным началом сезона НБА.

Логистика, на которую он ссылается, еще не определена: это сокращение регулярного сезона с 82 игр, согласование этого с профсоюзом игроков. Но это была достаточно частая тема в беседах генеральных менеджеров с офисом лиги.

Читай также: НБА: Бостон обыграл Торонто, Сакраменто Леня уступил Филадельфии

"Есть несколько представителей старой школы, которые могли бы бороться против этого, но похоже, что это будет в силе к следующей телевизионной сделке", — заявил неназванный генменеджер.

 Межсезонный турнир со своими особенностями и бонусами - это тот козырь, которым НБА хочет воспользоваться во время переговоров с профсоюзом игроков о новом коллективном соглашении, которое все еще не подписано.


Статьи по теме

Карри - лидер НБА по проданным джерси Карри - лидер НБА по проданным джерси
Australian Open-2023 (WTA): Швентек вылетела на стадии 1/8 финала, Остапенко прошла дальше Australian Open-2023 (WTA): Швентек вылетела на стадии 1/8 финала, Остапенко прошла дальше
Жирона без Цыганкова не устояла в матче с Вильярреалом Жирона без Цыганкова не устояла в матче с Вильярреалом
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
Помочь журналистам

Видео

Салернитана - Наполи 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Салернитана - Наполи 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров

Последние новости

НБА17:29
Карри - лидер НБА по проданным джерси
Теннис17:19
Australian Open-2023 (WTA): Швентек вылетела на стадии 1/8 финала, Остапенко прошла дальше
Европа17:13
Жирона без Цыганкова не устояла в матче с Вильярреалом
Биатлон17:13
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
Биатлон17:08
Норвегия завершила шестой этап победой в мужской эстафете, Украина сумела отыграть одну позицию
Европа16:37
Гризманн: Атлетико - мой дом, а когда я счастлив, то делаю странные прически
Европа16:06
Зозуля вновь стал объектом оскорблений фанатов, из-за чего был приостановлен матч
Теннис15:43
Australian Open (ATP): Циципас и Синнер выдали 5-сетовый матч
НБА15:38
НБА может сократить регулярный сезон и ввести межсезонный турнир
Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Антхольц-Антерсельве
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK