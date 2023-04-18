Один из лидеров Майами пропустит около месяца из-за перелома руки

Несмотря на победу в первой игре, шансы Хит на проход во второй раунд заметно упали.

Защитник Майами Тайлер Хирро получил перелом правой руки, из-за которого его сезон может быть окончен, сообщает официальный сайт НБА.

Хирро сломал руку в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции против Милуоки (130:117). Во второй четверти 23-летний баскетболист прыгнул на паркет в борьбе за мяч, неудачно приземлившись на руку.

Tyler Herro was in pain after an apparent hand injury pic.twitter.com/k6OUQMt5JD — Bleacher Report (@BleacherReport) April 16, 2023

После данного эпизода снайпер вернулся на скамейку Майами, испытывая дискомфорт. По информации источника, процесс восстановления займет от четырех до шести недель, что может поставить крест на его шансах вновь сыграть в постсезоне.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.