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Баскетбол

Один из лидеров Майами пропустит около месяца из-за перелома руки

Несмотря на победу в первой игре, шансы Хит на проход во второй раунд заметно упали.
Сегодня, 19:08
Тайлер Хирро / Getty Images
Тайлер Хирро / Getty Images

Защитник Майами Тайлер Хирро получил перелом правой руки, из-за которого его сезон может быть окончен, сообщает официальный сайт НБА.

Хирро сломал руку в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции против Милуоки (130:117). Во второй четверти 23-летний баскетболист прыгнул на паркет в борьбе за мяч, неудачно приземлившись на руку.

После данного эпизода снайпер вернулся на скамейку Майами, испытывая дискомфорт. По информации источника, процесс восстановления займет от четырех до шести недель, что может поставить крест на его шансах вновь сыграть в постсезоне.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Майами Хит Тайлер Хирро

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