Грина удалили из матча Сакраменто - Голден Стэйт за грязный фол на Сабонисе

Литовец спровоцировал оппонента на фол, который оставил команду соперника без лидера в защите.

Минувшей ночью Сакраменто на своем паркете вновь обыграл Голден Стэйт (114:106), поведя 2-0 в серии первого раунда плей-офф Западной конференции.

Вторая встреча этих двух команд не обошлась без скандала. За 7:05 до конца четвертой четверти бигмен Кингз Домантас Сабонис упал на паркет. Рядом с ним оказался форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин.

Сабонис схватил Грина за ногу, не дав тому побежать в атаку. Дрэй решил освободиться от захвата, наступив Сабонису на грудь.

Но он сделал это с такой силой, что Домантас начал корчиться от боли, а судьи после просмотра повтора удалили его с площадки. При этом они не забыли и о зачинщике - Сабонис получил неспортивный фол первой степени, сообщает официальный сайт лиги.

После матча на пресс-конференции Грин заявил, что он всего лишь хотел поставить куда-то ногу и что он не может далеко ее выставить, став в шпагат.

Позднее в своих социальных сетях он опубликовал фото, на котором Сабонис держит его ногу, с саркастичной подписью: "Здесь нет ничего неправильного. Добротная баскетбольная игра".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всего плей-офф НБА.