Звезда Юты прибыла на обязательную военную службу

Незадолго до окончания регулярного сезона форвард Юты Лаури Маркканен сообщил, что он должен будет пройти в это межсезонье обязательную службу в рядах армии Финляндии.

Военная служба является обязательной для всех мужчин Финляндии возрастом до 30 лет, вне зависимости от их статуса. Поэтому там побывали известные пилоты Формулы 1 Кими Райкконен и Валттери Боттас.

Теперь же настала очередь Маркканена. Как сообщает Bleacher Report, 25-летний баскетболист уже находится в расположении армии.

Lauri Markkanen has offically begun his service in the Finnish army 🇫🇮 pic.twitter.com/V6YWMYRjI2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 19, 2023

Lauri Markkanen is fulfilling his mandatory military service in Finland. 👀 pic.twitter.com/6Uq44cm2ex — Legion Hoops (@LegionHoops) April 19, 2023

"Я просто подумал, что если мы не будем играть в постсезоне в этом году, то сейчас самое подходящее время, чтобы сделать это. Лучше так, чем просто откладывать дело и затем сделать это в не самое подходящее для меня время", - так Лаури объяснил свое решение.

Он также заявил, что не знает, как долго продлится служба. Но он может пройти ее в течение двух разных лет, чтобы избежать пересечения графиков с баскетболом.

В прошедшем регулярном сезоне Лаури Маркканен набирал лучшие цифры в своей карьере: 25.6 очка, 8.6 подбора и 1.9 передач.