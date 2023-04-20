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Баскетбол

Звезда Юты прибыла на обязательную военную службу

Вместо отдыха после непростого сезона Лаури Маркканен будет ходить строевым шагом в расположении финской армии.
Сегодня, 17:53
Лаури Маркканен / Getty Images
Лаури Маркканен / Getty Images

Незадолго до окончания регулярного сезона форвард Юты Лаури Маркканен сообщил, что он должен будет пройти в это межсезонье обязательную службу в рядах армии Финляндии.

Военная служба является обязательной для всех мужчин Финляндии возрастом до 30 лет, вне зависимости от их статуса. Поэтому там побывали известные пилоты Формулы 1 Кими Райкконен и Валттери Боттас.

Теперь же настала очередь Маркканена. Как сообщает Bleacher Report, 25-летний баскетболист уже находится в расположении армии.

"Я просто подумал, что если мы не будем играть в постсезоне в этом году, то сейчас самое подходящее время, чтобы сделать это. Лучше так, чем просто откладывать дело и затем сделать это в не самое подходящее для меня время", - так Лаури объяснил свое решение.

Он также заявил, что не знает, как долго продлится служба. Но он может пройти ее в течение двух разных лет, чтобы избежать пересечения графиков с баскетболом.

В прошедшем регулярном сезоне Лаури Маркканен набирал лучшие цифры в своей карьере: 25.6 очка, 8.6 подбора и 1.9 передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финляндия Юта Джаз

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