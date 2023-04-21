НБА. Плей-офф: Сакраменто Леня уступил Голден Стэйту, Финикс удержал победу над Клипперс
В четверг, 20 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.
Филадельфия переиграла Бруклин, Голден Стэйт победил Сакрамменто, Клипперс уступили Финикс.
Результаты матчей НБА за 20 апреля
Бруклин – Филадельфия 97:102 (28:32, 19:26, 35:18, 15:26)
Бруклин: Бриджес (26), Динуидди (20 + 7 передач), Клэкстон (18), К. Джонсон (17), Финни-Смит (3 + 9 подборов) – старт; О'Нил (7), Томас (6), Харрис (0), Шарп (0).
Филадельфия: Макси (25), Харден (21), Харрис (15 + 7 подборов), Эмбиид (14 + 10 подборов + 5 потерь), Такер (3 + 8 подборов) – старт; Мелтон (13), Ньянг (5), Макдэниэлс (4), Рид (2).
Счет в серии: 0:3
Голден Стэйт – Сакраменто 114:97 (29:20, 24:21, 31:31, 30:25)
Голден Стэйт: Карри (36), Уиггинс (20 + 7 подборов), Пул (16), Томпсон (13), Луни (4 + 20 подборов + 9 передач) – старт; Муди (13), Куминга (6), Дивинченцо (6 + 7 подборов + 8 передач), Дж. Грин (0), Болдуин (0), Лэмб (0).
Сакраменто: Фокс (26 + 9 подборов + 9 передач), Барнс (17), Сабонис (15 + 16 подборов + 6 потерь), Хертер (13), Мюррэй (6) – старт; Митчелл (5), Монк (4), Дозьер (3), Дэвис (3), Лень (2), Лайлс (2), Мету (1), Эдвардс (0).
Счет в серии: 1:2
Клипперс – Финикс 124:129 (27:27, 24:27, 34:40, 39:35)
Клипперс: Пауэлл (42), Уэстбрук (30 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь), Гордон (7), Зубац (6 + 8 подборов), Батюм (0) – старт; Хайлэнд (20), Мэнн (10), М-с Моррис (5), Пламли (4), Ковингтон (0).
Финикс: Букер (45 + 9 подборов), Дюрэнт (28 + 6 потерь), Крэйг (15), Эйтон (12 + 10 подборов), Пол (11 + 7 передач) – старт; Д. Ли (8), Окоги (6 + 7 подборов), Бийомбо (4), Шэмет (0), Уоррен (0).
Счет в серии: 1:2