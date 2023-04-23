Легендарный тренер не смотрит НБА из-за политики 2020 года

Одиннадцатикратный чемпион НБА в качестве тренера Фил Джексон признался, что политика НБА в 2020 году оттолкнула его от просмотра баскетбольных матчей.

По информации Sports Illustrated, Джексон считает, что лига пыталась подстроиться под те реалии, при этом потеряв часть фан-базы.

"У игроков на майках были написаны такие вещи, как "Правосудие" и "Равенство", и происходили забавные случаи, например, "Правосудие попало в корзину, а Равенство сбило его с ног", - сказал Джексон.

"Некоторые из моих внуков думали, что было довольно забавно обыгрывать эти имена. Я не мог на это смотреть".

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"Они пытались угодить аудитории или пытались привлечь в игру определенную аудиторию. И они не знали, что это отталкивало других людей. Люди хотят видеть спорт вне политики. Политика остается вне игры. Это было не обязательно".

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса НБА сократила сезон, ввела турнир плей-ин и перенесла остаток сезона в "пузырь" в Орландо. Это произошло на фоне движения BLM, с которым и были связаны надписи "Правосудие" и "Равенство" на джерси баскетболистов.