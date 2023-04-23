Cестру одного из лучших баскетболистов НБА приговорили к пожизненному заключению

Несколько лет назад родственница Кавая Ленарда ограбила и избила до смерти пожилую женщину.

Сестра атакующего защитника Кавая Леонарда Кимеша Уильямс была приговорена к пожизненному заключению без права освобождения.

Кимеша села в тюрьму за инцидент произошедший летом 2019 года. Тогда она и ее подруга Кэндис Таунсенд ограбили и избили до смерти 84-летнюю женщину.

Уильямс и Таунселл нанесли жертве в туалете казино черепно-мозговую травму. Женщина погибла через несколько дней от полученных травм.

Девушки были признаны виновными в убийстве первой степени, ограблении и жестоком обращении людьми.

Стоит отметить, что отец Леонарда Марк сам стал жертвой убийства за год до случившегося происшествия.