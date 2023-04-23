iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Cестру одного из лучших баскетболистов НБА приговорили к пожизненному заключению

Несколько лет назад родственница Кавая Ленарда ограбила и избила до смерти пожилую женщину.
Сегодня, 10:49
Кавай Леонард / Getty Images
Кавай Леонард / Getty Images

Сестра атакующего защитника Кавая Леонарда Кимеша Уильямс была приговорена к пожизненному заключению без права освобождения.

Кимеша села в тюрьму за инцидент произошедший летом 2019 года. Тогда она и ее подруга Кэндис Таунсенд ограбили и избили до смерти 84-летнюю женщину.

Уильямс и Таунселл нанесли жертве в туалете казино черепно-мозговую травму. Женщина погибла через несколько дней от полученных травм.

Девушки были признаны виновными в убийстве первой степени, ограблении и жестоком обращении людьми.

Стоит отметить, что отец Леонарда Марк сам стал жертвой убийства за год до случившегося происшествия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преступление Кавай Леонард

Статьи по теме

Эмбиид и Кавай пропустят следующие матчи плей-офф своих команд Эмбиид и Кавай пропустят следующие матчи плей-офф своих команд
Матч Сакраменто и Клипперс стал вторым самым результативным в истории НБА Матч Сакраменто и Клипперс стал вторым самым результативным в истории НБА
Уэстбрук встретится с Каваем и Джорджем для обсуждения создания нового звездного трио в Клипперс Уэстбрук встретится с Каваем и Джорджем для обсуждения создания нового звездного трио в Клипперс
Кавай: Да я вообще не смотрю баскетбол по ТВ Кавай: Да я вообще не смотрю баскетбол по ТВ
Помочь журналистам

Видео

Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия
Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Европа14:36
Одноклубник Малиновского назвал худшее воспоминание в карьере
НБА14:31
Грин: Дисквалификация НБА не изменит Дрэймонда и то, как он играет
Теннис14:25
"Hala Madrid": Украинская теннисистка посетила матч Реала
Европа14:09
Кто выиграет Золотой мяч 2023: Холанд сокращает отрыв от Месси
Формула 113:59
Хэмилтону посоветовали уйти из Мерседес в "стиле Бекхэма"
Европа13:45
Довбик - приоритетная цель Трабзонспора
НБА13:30
Легендарный тренер не смотрит НБА из-за политики 2020 года
Бокс13:13
Промоутер Усика высказался о переговорах по бою против Дюбуа
Другие13:03
Украинцы завоевали две медали на заключительном этапе сезона на фристайлу
Лига Чемпионов12:38
Шевченко назвал свой самый важный гол в дерби с Интером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK