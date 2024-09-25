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Баскетбол

Кавай рискует пропустить старт сезона НБА из-за операции на колене

Клипперс снова с осторожностью подходят к здоровью своей главной звезды.
Сегодня, 20:40
Кавай Леонард / Getty Images
Кавай Леонард / Getty Images

Звезда Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард перенес операцию на правом колене, сообщает The Athletic.

По словам президента по баскетбольным операциям Лоуренса Фрэнка, это произошло еще в мае.

"Парусники" объявили, что 33-летний форвард не будет принимать участия в занятиях с командой во время тренировочного лагеря, который начнется на следующей неделе. Вместо этого он будет заниматься укреплением своего колена.

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Напомним, что Кавай был вынужден пропустить последние 8 матчей регулярного сезона-2023/24 из-за того, что команда назвала воспалением колена.

Несмотря на повреждение, он сыграл во второй и третьей играх первого раунда плей-офф против Далласа, после чего снова оказался вне паркета.

При этом в прошлом сезоне он провел 68 матчей, что стало его лучшим показателем с сезона-2016/17, когда он провел в составе Сан-Антонио 74 матча.

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