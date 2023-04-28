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Баскетбол

Дюрант подписал пожизненное соглашение с Nike

Кевин стал третьим игроком НБА в истории после Майкла Джордана и ЛеБрона Джеймса, который удостоился этого от американской компании.
Сегодня, 22:52
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Форвард Финикса Кевин Дюрант стал пожизненнным амбассадором Nike.

Один из лучших баскетболистов последних лет подпиал новое соглашение с американской компанией. Финансовые детали контракта не уточняются.

Американец поделился мыслями о подписании пожизненного договора с корпорацией, производящей спортивную одежду и аксессуары.

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"Когда я впервые подписал контракт с Nike, то не мог и мечтать о том, что наше партнерство зайдет так далеко. Мы проделали удивительную работу в творческом и филантропическом плане", - сказал Дюрант.

Стоит отметить, что ранее с Nike пожизненные контракты из баскетболистов подписывали только ЛеБрон Джеймс и Майкл Джордан.

Дюрант вместе с Финикс Санз продолжает бороться за победу в плей-офф НБА. Впереди у его команды игры с Денвер Наггетс. По сезону Кевин в среднем набирает 29,1 очка, делает 6,7 подборов и отдает 5,0 ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: nike кевин Дюрант

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