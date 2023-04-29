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Баскетбол

Первая в истории НБА: Торонто готов назначить тренером Бекки Хэммон

Экс-ассистентка Грегга Поповича может возглавить команду НБА, установив историческое достижение.
Сегодня, 22:46
Бекки Хэммон / Getty Images
Бекки Хэммон / Getty Images

Уволив Ника Нерса, Торонто находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщает BasketNews, одним из главных кандидатов на свободную должность считается Бекки Хэммон.

Хэммон практически восемь лет проработала в качестве ассистентки Грегга Поповича в Сан-Антонио.

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В декабре 2021 года она возглавила Лос-Анджелес Эйсез из ЖНБА и в первый же сезон своей работы она привела команду к чемпионству, тем самым став первой тренером ЖНБА, которая в первый же год стала чемпионом.

Если Торонто примет решение о сотрудничестве с Хэммон, она станет первой в истории НБА тренером-женщиной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торонто Рэпторс Бекки Хэммон

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