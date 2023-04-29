Первая в истории НБА: Торонто готов назначить тренером Бекки Хэммон
Экс-ассистентка Грегга Поповича может возглавить команду НБА, установив историческое достижение.
Уволив Ника Нерса, Торонто находится в поисках нового главного тренера.
Как сообщает BasketNews, одним из главных кандидатов на свободную должность считается Бекки Хэммон.
Хэммон практически восемь лет проработала в качестве ассистентки Грегга Поповича в Сан-Антонио.
Читай также: Кавай восстановится к началу сезона-2023/24
В декабре 2021 года она возглавила Лос-Анджелес Эйсез из ЖНБА и в первый же сезон своей работы она привела команду к чемпионству, тем самым став первой тренером ЖНБА, которая в первый же год стала чемпионом.
Если Торонто примет решение о сотрудничестве с Хэммон, она станет первой в истории НБА тренером-женщиной.