Первая в истории НБА: Торонто готов назначить тренером Бекки Хэммон

Уволив Ника Нерса, Торонто находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщает BasketNews, одним из главных кандидатов на свободную должность считается Бекки Хэммон.

Хэммон практически восемь лет проработала в качестве ассистентки Грегга Поповича в Сан-Антонио.

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В декабре 2021 года она возглавила Лос-Анджелес Эйсез из ЖНБА и в первый же сезон своей работы она привела команду к чемпионству, тем самым став первой тренером ЖНБА, которая в первый же год стала чемпионом.

Если Торонто примет решение о сотрудничестве с Хэммон, она станет первой в истории НБА тренером-женщиной.