Кавай восстановится к началу сезона-2023/24

К тому же, Клипперс готовятся предложить травматичному игроку новый контракт.

Звезда Клипперс Кавай Леонард будет готов вернуться на паркет к началу сезона-2023/24, заявил президент по баскетбольным операциям Лос-Анджелеса Лоуренс Фрэнк.

Фрэнк также упомянул о возможном продлении контракта с Каваем и его травматичным другом Полом Джорджем.

"Мы хотим, чтобы они как можно дольше оставались в Клипперс. И поэтому мы с нетерпением ждем этих переговоров", - цитирует Фрэнка The Athletic.

Напомним, что у Кавая Леонарда диагностировали разрыв мениска в правом колене. 31-летний форвард получил травму в первом матче серии плей-офф против Финикса, после чего на уколах провел второй матч. Оставшиеся три игры он пропустил.

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Сообщается, что Клипперс узнали о разрыве мениска после того, как Леонарду провели МРТ после второго матча. Однако официальная информация о травме появилась только после вылета команды из плей-офф.