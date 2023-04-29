Брат тренера Милуоки умер во время серии плей-офф против Майами

Майк Буденхольцер находился в тяжелом положении, когда его команда вылетала из первого раунда.

Тренер Милуоки Майк Буденхольцер столкнулся с огромной личной трагедией ближе к концу серии плей-оф первого раунда Восточной конференции против Майами.

Один из трех братьев Буденхольцера умер незадолго до четвертой игры серии, что подтвердил сам тренер через представителя команды, сообщает The Athletic.

Два источника в команде сообщили, что брат скончался в результате травм, полученных в автокатастрофе.

53-летний Буденхольцер — младший из семи детей в семье. На данный момент неизвестно, кто из трех его братьев умер.

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Напомним, что Бакс выиграли лишь второй матч серии, вылетев из плей-офф по результатам первого раунда со счетом 1-4. Игровые решения Буденхольцера не раз вызывали вопросы как у фанатов и экспертов, так и у самих игроков.