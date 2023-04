Харден прописал пощечину мужчине возле казино в Лас-Вегасе

Филадельфия стала единственной командой плей-офф, которая прошла во второй раунд, свипнув своего соперника.

Уже неделю игроки Сиксерс проводят вне баскетбольной площадки. Вскоре они начнут серию полуфинала Востока против Бостона. В то же самое время у одной звезды 76-х моогут возникнуть проблемы.

Как сообщает TMZ, Джеймс Харден был вовлечен в словесную перепалку с мужчиной возле казино в Лас-Вегасе.

В опубликованном видео можно заметить, как баскетболист сначала на повышенных тонах общается с мужчиной, после чего "Борода" дал пощечину своему собеседнику.

Footage of James Harden smacking someone in the face in Las Vegas



The Sixers had a few days off and James Harden decided to go to Vegas earlier this week



(Via @TMZ_Sports )



pic.twitter.com/RGPLiTylXQ