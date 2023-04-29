iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Харден прописал пощечину мужчине возле казино в Лас-Вегасе

"Борода" знает, как можно весело провести свободное время между сериями плей-офф.
Вчера, 19:20
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Филадельфия стала единственной командой плей-офф, которая прошла во второй раунд, свипнув своего соперника. 

Уже неделю игроки Сиксерс проводят вне баскетбольной площадки. Вскоре они начнут серию полуфинала Востока против Бостона. В то же самое время у одной звезды 76-х моогут возникнуть проблемы.

Как сообщает TMZ, Джеймс Харден был вовлечен в словесную перепалку с мужчиной возле казино в Лас-Вегасе.

В опубликованном видео можно заметить, как баскетболист сначала на повышенных тонах общается с мужчиной, после чего "Борода" дал пощечину своему собеседнику.

По информации источника, человек на видео — один из сотрудников окружения Хардена. После разговора они вдвоем продолжили свою ночь, как ни в чем не бывало.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс

Статьи по теме

Плей-офф НБА: Майами вновь шокировал Милуоки, Лейкерс справились с Мемфисом Плей-офф НБА: Майами вновь шокировал Милуоки, Лейкерс справились с Мемфисом
Эмбиид и Кавай пропустят следующие матчи плей-офф своих команд Эмбиид и Кавай пропустят следующие матчи плей-офф своих команд
Томпсон - третий игрок в истории НБА, забросивший за сезон 300+ трехочковых Томпсон - третий игрок в истории НБА, забросивший за сезон 300+ трехочковых
НБА: Майами разгромил Филадельфию, Финикс одолел Денвер НБА: Майами разгромил Филадельфию, Финикс одолел Денвер
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Рома - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель стал первым финалистом
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:30
Европа23:30
Моуринью - о ничье с Миланом: Результат несправедлив
Формула 123:15
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 123:14
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 123:13
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 123:10
Судьи оштрафовали Альфа Таури за инцидент с Цунодой во время спринта в Азербайджане
Европа22:53
Анчелотти остался недоволен игрой футболистов Реала в матче с Альмерией
НБА22:46
Первая в истории НБА: Торонто готов назначить тренером Бекки Хэммон
Европа22:22
В Наполи определились с судьбой Кварацхелии
Европа и мир22:18
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины уступила Японии и не смогла повыситься в классе
НХЛ22:10
Российский хоккеист Колорадо попал в скандал из-за девушки, родом из Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK