НБА. Плей-офф: Голден Стэйт прошел Сакраменто, Майами впервые обыграл Нью-Йорк
В воскресенье, 30 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.
Голден Стэйт в седьмом матче обыграл Сакраменто и прошел дальше, Нью-Йорк дома проиграл Майами.
Результаты матчей НБА за 30 апреля
Нью-Йорк – Майами 101:108 (32:21, 23:29, 20:31, 26:27)
Нью-Йорк: Барретт (26 + 9 подборов + 7 передач), Брансон (25 + 7 передач + 5 потерь), Топпин (18 + 8 подборов), Харт (10 + 8 подборов), Робинсон (7 + 14 подборов) – старт; Куикли (9), Граймс (4), Хартенштайн (2).
Майами: Батлер (25 + 11 подборов), Винсент (20), Адебайо (16 + 8 подборов), Лав (9), Струс (8) – старт; Лаури (18 + 6 передач + 4 блок-шота), Калеб Мартин (9), Хайсмит (2), Зеллер (1), Д. Робинсон (0).
Счет в серии: 0:1
Сакраменто – Голден Стэйт 100:120 (31:30, 27:26, 23:35, 19:29)
Сакраменто: Сабонис (22 + 8 подборов + 7 передач), Фокс (16 + 6 передач + 5 потерь), Мюррэй (10 + 7 подборов), Хертер (7 + 9 подборов), Барнс (4) – старт; Монк (14 + 9 подборов), Дэвис (14), Лайлс (6 + 7 подборов), Дозьер (5), Митчелл (1), Мету (1), Лень (0), Эдвардс (0).
Голден Стэйт: Карри (50 + 8 подборов + 6 передач), Уиггинс (17 + 7 подборов), Томпсон (16), Луни (11 + 21 подбор), Др. Грин (8 + 8 передач) – старт; Пул (8), Муди (5), Дивинченцо (3), Пэйтон II (2 + 4 блок-шота), Куминга (0).
Голден Стэйт победил в серии – 4-3