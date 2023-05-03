iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА. Плей-офф: Лейкерс переиграли Голден Стэйт, Нью-Йорк сравнял счет в серии с Майами

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:00
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

Во вторник, 2 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.

Нью-Йорк дома обыграл Майами и сравнял счет в серии, Лейкерс с победы над Голден Стэйт стартовал во втором раунде.

Результаты матчей НБА за 2 мая

Нью-Йорк – Майами 111:105 (31:29, 20:25, 25:23, 35:28)

Нью-Йорк: Брансон (30), Рэндл (25 + 12 подборов + 8 передач), Барретт (24), Харт (14 + 11 подборов + 9 передач), Робинсон (6) – старт; Куикли (6), Хартенштайн (3 + 9 подборов), Граймс (3), Топпин (0).

Майами: Калеб Мартин (22 + 8 подборов), Винсент (21), Струс (17), Адебайо (15 + 8 подборов + 6 передач), Лав (8) – старт; Д. Робинсон (9), Лаури (6 + 6 передач), Хайсмит (5), Зеллер (2).

Счет в серии – 1-1

Голден Стэйт – Лейкерс 112:117 (31:29, 33:36, 24:31, 24:21)

Голден Стэйт: Карри (27 + 5 потерь), Томпсон (25), Уиггинс (15), Луни (10 + 23 подбора + 6 передач), Др. Грин (6 + 7 передач) – старт; Пул (21), Дж. Грин (6), Пэйтон II (2), Дивинченцо (0), Муди (0).

Лейкерс: Дэвис (30 + 23 подбора + 4 блок-шота), Джеймс (22 + 10 подборов), Расселл (19 + 6 передач), Ривз (10), Вандербилт (8) – старт; Шредер (19), Хатимура (6), Браун (3), Гэбриэл (0).

Счет в серии – 0-1


Статьи по теме

Промоутер назвал сроки возвращения Выхриста в ринг Промоутер назвал сроки возвращения Выхриста в ринг
ПСЖ не продлит контракт с Месси на следующий сезон ПСЖ не продлит контракт с Месси на следующий сезон
Blast Paris Major 2023: расписание, результаты и формат турнира Blast Paris Major 2023: расписание, результаты и формат турнира
Динамо озвучило имя лучшего игрока команды в апреле Динамо озвучило имя лучшего игрока команды в апреле
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс11:59
Промоутер назвал сроки возвращения Выхриста в ринг
Европа11:32
ПСЖ не продлит контракт с Месси на следующий сезон
Киберспорт11:00
Blast Paris Major 2023: расписание, результаты и формат турнира
Украина10:59
Динамо озвучило имя лучшего игрока команды в апреле
Бокс10:45
Хргович хочет подраться с Усиком вместо Дюбуа
Европа10:32
"Наступает очень важный период": Анчелотти оценил перспективы Реала
НХЛ10:20
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Европа10:00
Легендарный футболист Металлиста посетил фан-сектор любимой баскетбольной команды
Бокс09:58
Гвоздик озвучил главную цель на свой ближайший бой
Украина09:30
УПЛ: Шахтер встретится с Минаем, Днепр-1 сыграет с Металлистом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK