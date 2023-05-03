НБА. Плей-офф: Лейкерс переиграли Голден Стэйт, Нью-Йорк сравнял счет в серии с Майами
Во вторник, 2 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.
Нью-Йорк дома обыграл Майами и сравнял счет в серии, Лейкерс с победы над Голден Стэйт стартовал во втором раунде.
Результаты матчей НБА за 2 мая
Нью-Йорк – Майами 111:105 (31:29, 20:25, 25:23, 35:28)
Нью-Йорк: Брансон (30), Рэндл (25 + 12 подборов + 8 передач), Барретт (24), Харт (14 + 11 подборов + 9 передач), Робинсон (6) – старт; Куикли (6), Хартенштайн (3 + 9 подборов), Граймс (3), Топпин (0).
Майами: Калеб Мартин (22 + 8 подборов), Винсент (21), Струс (17), Адебайо (15 + 8 подборов + 6 передач), Лав (8) – старт; Д. Робинсон (9), Лаури (6 + 6 передач), Хайсмит (5), Зеллер (2).
Счет в серии – 1-1
Голден Стэйт – Лейкерс 112:117 (31:29, 33:36, 24:31, 24:21)
Голден Стэйт: Карри (27 + 5 потерь), Томпсон (25), Уиггинс (15), Луни (10 + 23 подбора + 6 передач), Др. Грин (6 + 7 передач) – старт; Пул (21), Дж. Грин (6), Пэйтон II (2), Дивинченцо (0), Муди (0).
Лейкерс: Дэвис (30 + 23 подбора + 4 блок-шота), Джеймс (22 + 10 подборов), Расселл (19 + 6 передач), Ривз (10), Вандербилт (8) – старт; Шредер (19), Хатимура (6), Браун (3), Гэбриэл (0).
Счет в серии – 0-1