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НБА. Плей-офф: Голден Стэйт переиграл Лейкерс и сравнял счет в серии

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:21
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В четверг, 4 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной поединок плей-офф.

Голден Стэйт переиграл Лейкерс, что позволило сравнять счет в серии.

Результаты матчей НБА за 4 мая

Голден Стэйт – Лейкерс 127:100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20)

Голден Стэйт: Томпсон (30), Карри (20 + 12 передач), Дж. Грин (15), Др. Грин (11 + 11 подборов + 9 передач), Уиггинс (11) – старт; Муди (10 + 7 подборов), Дивинченцо (8), Пэйтон II (7), Пул (6), Луни (6 + 8 подборов), Куминга (3), Лэмб (0).

Лейкерс: Джеймс (23 + 7 подборов), Дэвис (11 + 7 подборов), Расселл (10 + 8 передач), Ривз (7), Вандербилт (6) – старт; Хатимура (21), Уокер (9), Томпсон (5), Шредер (4), Кристи (2), Бизли (2), Браун (0), Гэбриэл (0), Харрисон (0).

Счет в серии – 1-1


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