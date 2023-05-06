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Баскетбол

НБА. Плей-офф: Бостон переиграл Филадельфию, Финикс впервые победил Денвер

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:00
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В пятница, 5 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной поединок плей-офф.

Филадельфия дома уступила Бостону, Финикс одержал первую победу над Денвером.

Результаты матчей НБА за 5 мая

Филадельфия – Бостон 102:114 (29:28, 21:29, 27:31, 25:26)

Филадельфия: Эмбиид (30 + 13 подборов + 4 блок-шота), Харден (16 + 11 передач + 5 потерь), Макси (13), Такер (9), Харрис (7) – старт; Мелтон (14 + 8 подборов), Ньянг (10), Макдэниэлс (3), Хауз (0), Рид (0).

Бостон: Тейтум (27 + 10 подборов), Браун (23 + 7 подборов), Хорфорд (17 + 7 подборов), Смарт (15), Уайт (13) – старт; Брогдон (15 + 6 передач), Р. Уильямс (4), Г. Уильямс (0).

Счет в серии: 1:2

Финикс – Денвер 121:114 (29:31, 38:21, 23:36, 31:26)

Финикс: Букер (47 + 9 передач), Дюрэнт (39 + 9 подборов + 8 передач), Пэйн (7), Эйтон (4 + 9 подборов), Окоги (2) – старт; Уоррен (7), Лэндейл (6 + 9 подборов), Росс (5), Шэмет (4), Крэйг (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (32), Йокич (30 + 16 подборов + 17 передач + 6 потерь), Портер (21 + 12 подборов), Гордон (9 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (2) – старт; Б. Браун (11), Грин (7), К. Браун (2).

Счет в серии: 1:2


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