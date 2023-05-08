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НБА. Плей-офф: Филадельфия дожала Бостон в овертайме, Финикс сравнял счет в противостоянии с Денвером

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:20
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В воскресенье, 7 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной поединок плей-офф.

Филадельфия дома в овертайме обыграла Бостон, Финикс одержал вторую победу над Денвером.

Результаты матчей НБА за 7 мая

Филадельфия – Бостон 116:115 OT (27:19, 32:31, 33:33, 15:24, 9:8)

Филадельфия: Харден (42 + 8 подборов + 9 передач), Эмбиид (34 + 13 подборов), Макси (14 + 8 подборов), Харрис (9 + 7 подборов), Такер (6) – старт; Ньянг (9), Рид (2), Мелтон (0).

Бостон: Тейтум (24 + 18 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Браун (23), Смарт (21 + 7 передач), Уайт (12), Хорфорд (10 + 7 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Брогдон (19 + 8 подборов), Р. Уильямс (4), Г. Уильямс (2).

Счет в серии: 2:2

Финикс – Денвер 129:124 (32:34, 31:27, 35:31, 31:32)

Финикс: Букер (36 + 12 передач + 5 потерь), Дюрэнт (36 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Эйтон (8 + 8 подборов), Пэйн (5), Окоги (4) – старт; Шэмет (19), Лэндейл (8), Росс (8), Уоррен (5), Крэйг (0).

Денвер: Йокич (53 + 11 передач + 6 потерь), Дж. Мюррэй (28 + 7 передач), Гордон (11), Портер (11 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Б. Браун (5), Грин (5), К. Браун (1).

Счет в серии: 2:2


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