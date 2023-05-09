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Баскетбол

НБА. Плей-офф: Лейкерс дожали Голден Стэйт, Нью-Йорк на выезде уступил Майами

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:57
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В понедельник, 8 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной поединок плей-офф.

Майами дома переиграл Нью-Йорк, а Лейкерс переиграли Голден Стэйт.

Результаты матчей НБА за 8 мая

Майами – Нью-Йорк 109:101 (31:30, 25:18, 34:33, 19:20)

Майами: Батлер (27 + 10 передач), Адебайо (23 + 13 подборов), Струс (16), Лав (8), Винсент (3) – старт; Лаури (15), Калеб Мартин (10), Д. Робинсон (3), Зеллер (2), Хайсмит (2).

Нью-Йорк: Брансон (32 + 11 передач), Барретт (24), Рэндл (20 + 9 подборов + 6 потерь), Граймс (9), Робинсон (6 + 7 подборов) – старт; Харт (4), Топпин (4), Хартенштайн (2), Макбрайд (0).

Счет в серии: 3:1

Лейкерс – Голден Стэйт 104:101 (22:21, 27:31, 28:32, 27:17)

Лейкерс: Джеймс (27 + 9 подборов + 6 передач), Дэвис (23 + 15 подборов), Ривз (21), Расселл (4), Вандербилт (2) – старт; Уокер (15), Шредер (10), Хатимура (2), Гэбриэл (0).

Голден Стэйт: Карри (31 + 10 подборов + 14 передач), Уиггинс (17), Пэйтон II (15), Томпсон (9), Др. Грин (8 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь) – старт; Дивинченцо (10), Муди (7), Луни (4), Дж. Грин (0), Пул (0).

Счет в серии: 3:1


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