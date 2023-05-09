НБА. Плей-офф: Лейкерс дожали Голден Стэйт, Нью-Йорк на выезде уступил Майами
В понедельник, 8 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной поединок плей-офф.
Майами дома переиграл Нью-Йорк, а Лейкерс переиграли Голден Стэйт.
Результаты матчей НБА за 8 мая
Майами – Нью-Йорк 109:101 (31:30, 25:18, 34:33, 19:20)
Майами: Батлер (27 + 10 передач), Адебайо (23 + 13 подборов), Струс (16), Лав (8), Винсент (3) – старт; Лаури (15), Калеб Мартин (10), Д. Робинсон (3), Зеллер (2), Хайсмит (2).
Нью-Йорк: Брансон (32 + 11 передач), Барретт (24), Рэндл (20 + 9 подборов + 6 потерь), Граймс (9), Робинсон (6 + 7 подборов) – старт; Харт (4), Топпин (4), Хартенштайн (2), Макбрайд (0).
Счет в серии: 3:1
Лейкерс – Голден Стэйт 104:101 (22:21, 27:31, 28:32, 27:17)
Лейкерс: Джеймс (27 + 9 подборов + 6 передач), Дэвис (23 + 15 подборов), Ривз (21), Расселл (4), Вандербилт (2) – старт; Уокер (15), Шредер (10), Хатимура (2), Гэбриэл (0).
Голден Стэйт: Карри (31 + 10 подборов + 14 передач), Уиггинс (17), Пэйтон II (15), Томпсон (9), Др. Грин (8 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь) – старт; Дивинченцо (10), Муди (7), Луни (4), Дж. Грин (0), Пул (0).
Счет в серии: 3:1