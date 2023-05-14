Стив Керр впервые в карьере проиграл серию плей-офф на Западе во главе Голден Стэйт
Голден Стэйт не сумел перевести серию против Лейкерс в седьмой матч, проиграв матч №6 и вылетев из плей-офф на стадии второго раунда.
Этим вылетом прервалась почти десятилетняя серия главного тренера "воинов" Стива Керра.
Дело в том, что до противостояния с Лос-Анджелесом Голден Стэйт под руководством 57-летнего специалиста выиграл 19 серий плей-офф на Западе подряд.
Steve Kerr is now 19-1 in playoff series vs western conference teams— NBACentral (@TheNBACentral) May 13, 2023
His first loss came tonight pic.twitter.com/aboAp2LyoO
Эта серия началась в первый сезон работы Керра во главе Уорриорз. В том же году организация стала чемпионом.
Читай также: НБА объявила лучший данк регулярного сезона-2022/23
При Керре Голден Стэйт шесть раз выходил в Финал НБА, четыре из которых завершились победой калифорнийской команды.
В сезоне-2019/20 из-за травм Стефа Карри и Клэя Томпсона, а также ухода Кевина Дюранта, команда не попала в плей-офф, а год спустя она уступила Лейкерс и Мемфису в турнире плей-ин.