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Баскетбол

НБА объявила лучший данк регулярного сезона-2022/23

Болельщики выбрали полет Аарона Гордона в матче с Финиксом самым красивым данком сезона.
Сегодня, 15:26
Аарон Гордон / Getty Images
Аарон Гордон / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация в своих социальных сетях объявила победителя в номинации Лучший данк прошедшего регулярного сезона.

По итогам фанатского голосования победу одержал форвард Денвера Аарон Гордон, многократный участник конкурса по броскам сверху.

Лучший данк сезона-2022/23 состоялся в матче Денвера и Финикса, а жертвой Гордона стал Лэндри Шэмет.

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Напомним, что недавно НБА также опубликовала составы символических сборных по итогам регулярного сезона. Благодаря попаданию в эти пятерки дуэт Бостона Джейсон Тейтум и Джейлен Браун теперь могут ожидать от своего клуба очень щедрые продления контрактов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Аарон Гордон Финикс Санз Лэндри Шэмет

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