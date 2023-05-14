НБА объявила лучший данк регулярного сезона-2022/23

Болельщики выбрали полет Аарона Гордона в матче с Финиксом самым красивым данком сезона.

Национальная баскетбольная ассоциация в своих социальных сетях объявила победителя в номинации Лучший данк прошедшего регулярного сезона.

По итогам фанатского голосования победу одержал форвард Денвера Аарон Гордон, многократный участник конкурса по броскам сверху.

Лучший данк сезона-2022/23 состоялся в матче Денвера и Финикса, а жертвой Гордона стал Лэндри Шэмет.

The #NBAFanFavorites of the 2022-23 regular season as voted by you!



Dunk of the Year 💥



Courtesy of AG 👏 pic.twitter.com/xW2IWjxcOH — NBA (@NBA) May 13, 2023

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Напомним, что недавно НБА также опубликовала составы символических сборных по итогам регулярного сезона. Благодаря попаданию в эти пятерки дуэт Бостона Джейсон Тейтум и Джейлен Браун теперь могут ожидать от своего клуба очень щедрые продления контрактов.