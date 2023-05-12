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Баскетбол

Тейтум и Браун претендуют на супермаксимальные продления общей суммой более 600 миллионов

Звездный дуэт Бостона рассчитывает получить рекордные контракты.
Сегодня, 15:32
Джейсон Тейтум и Джейлен Браун / Getty Images
Джейсон Тейтум и Джейлен Браун / Getty Images

В ночь на четверг, 11 мая, Национальная баскетбольная ассоциация объявила составы трех символических сборных по итогам регулярного сезона.

В них нашлось место сразу двум игрокам Бостона: Джейсон Тейтум занял место в первой пятерке, а Джейлен Браун - во второй.

Благодаря этому выполнились условия, по которым эти двое теперь могут рассчитывать на супермакисмальное продление с Бостоном.

Как сообщает The Athletic, Селтикс могут предложить Брауну 5-летний контракт на 295 миллионов долларов, который начнет действовать с сезона-2024/25.

Он может стать самым крупным контрактом в истории НБА. Нынешний рекорд принадлежит Николе Йокичу, который за 5 лет в Денвере получит 270 миллионов.

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Но и рекорд Брауна будет побит: Тейтум может получить контракт на 5 лет и 318 миллионов (начнет действовать с сезона-2025/26).

Таким образом, Бостон даст своим звездам контракты общей стоимостью в 613 миллионов.

Стоит отметить, что Браун и Тейтум стали первым дуэтом Селтикс за последние 15 лет, который попал в символические сборные. Последними представителями организации в символических пятерках были Кевин Гарнетт и Пол Пирс, попавшие туда в чемпионском сезоне-2007/08.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Джейлен Браун Джейсон Тейтум

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