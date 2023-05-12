Уиггинс рискует пропустить шестой матч серии плей-офф против Лейкерс

Отсутствие "кленового Джордана" может сильно ударить по Уорриорз как в атаке, так и в защите.

Участие свингмена Голден Стэйт Эндрю Уиггинса в шестом матче полуфинальной серии плей-офф против Лейкерс находится под вопросом, сообщает ESPN.

По информации источника, у 28-летнего баскетболиста диагностировали перелом левого реберного хряща (области грудной клетки). Какой именно эпизод в прошедшей игре привел к травме, не уточняется.

Уиггинс сыграл важную роль в победе Уорриорз в пятой игре, набрав 25 очков (10 из 18 бросков с игры), 7 подборов и 5 передач.

Главный тренер "воинов" Стив Керр назвал эту игру лучшей в исполнении Уиггинса с тех пор, как он вернулся после двухмесячного отсутствия.

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Стоит отметить, что это была его третья самая результативная игра в рамках плей-офф в карьере. Ранее он набирал 27 и 26 очков.

Напомним, что матч №6 Лейкерс - Голден Стэйт состоится в ночь на субботу, 13 мая. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.