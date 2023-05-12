Дэвис сыграет в шестом матче с Уорриорз несмотря на повреждение головы

Бигмен избежал попадания в протоколы НБА по сотрясению мозга после полученного удара в пятой игре.

Форвард Лейкерс Энтони Дэвис не попал в протокол сотрясения мозга после полученного удара по голове в пятой игре против Уорриорз (106:121). За счет этого он сможет сыграть в матче №6 полуфинальной серии плей-офф, сообщает The Athletic.

Дэвис получил удар локтем от центрового Голден Стэйт Кевона Луни во время борьбы за подбор по ходу четвертой четверти. После удара он покинул площадку и его увезли в раздевалку в инвалидной коляске, так как у него кружилась голова.

В итоге 30-летний баскетболист набрал 23 очка, 9 подборов и три передачи за 32 минуты.

По словам главного тренера "озерников" Дарвина Хэма, команда избежала катастрофического исхода. Если бы Дэвис попал в протокол, согласно с правилами НБА он был бы вынужден пропустить игру №6 и, возможно, игру №7, в зависимости от графика его восстановления.

Следующий матч между Лейкерс и Голден Стэйт пройдет в ночь на субботу, 13 мая.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.