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Баскетбол

Стив Керр рассказал о главной причине вылета Голден Стэйт от Лейкерс в плей-офф НБА

Печально известный инцидент между Грином и Пулом влиял на состояние команды на протяжении всего сезона.
Сегодня, 19:13
Дрэймонд Грин и Стив Керр / Getty Images
Дрэймонд Грин и Стив Керр / Getty Images

После того, как Голден Стэйт проиграл Лейкерс матч №6 и вылетел из плей-офф НБА, главный тренер "воинов" Стив Керр заявил, что это была "не чемпионская команда".

Теперь же 57-летний специалист признался, что, по его мнению, отсутствие доверия между игроками стало главной причиной поражения.

"Всякий раз, когда теряется какая-то часть доверия, это значительно усложняет процесс. Это у нас и произошло", - цитирует тренера ESPN.

"Это настолько откровенно, насколько может быть. Мы должны вернуться к тому, что сделало нас действительно успешными, то есть к действительно доверительной среде и группе, которая опирается друг на друга и делает друг друга лучше".

Стив Керр отсылается на инцидент, когда во время предсезонной подготовки Дрэймонд Грин ударил Джордана Пула.

Источник: Getty Images

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"От этого не скрыться — свою роль в этом сыграл инцидент с Дрэймондом и Джорданом в начале года. Это не могло не повлиять на команду. Я думаю, что отношения внутри организации должны быть закалены, и это не происходит в одночасье".

"Это похоже на любые другие человеческие отношения - вам просто нужно время. Мы должны продолжать позволять этим отношениям развиваться, но нам также нужно намеренно формировать их, не только переживая то, через что мы проходим, но и сообщая о том, что все чувствуют".

Напомним, что по итогам инцидента Грин решил отстраниться от тренировок команды на неделю, но он вернулся уже к стартовой игре регулярного сезона. Все стороны конфликта заявляли, что проблема решена и она никак не будет на них влиять.

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