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Баскетбол

Плей-офф НБА: Майами повел в серии с Бостоном в финале конференции

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:28
Майами обыграл Бостон / Getty Images
Майами обыграл Бостон / Getty Images

В среду, 17 мая, в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран один матч.

В первом поединке финала Восточной конференции Майами одержал победу 123:116 над Бостоном, открыв счет в серии.

Результат матча плей-офф НБА за 17 мая

Бостон – Майами 116:123 (30:28, 36:29, 25:46, 25:20)

Бостон: Тейтум (30 + 7 подборов), Браун (22 + 9 подборов + 6 потерь), Р. Уильямс (14 + 7 подборов), Смарт (13 + 11 передач), Хорфорд (7) – старт; Брогдон (19), Уайт (11), Притчард (0).

Майами: Батлер (35 + 7 передач + 6 перехватов), Адебайо (20 + 8 подборов), Винсент (15), Струс (15), Лав (8) – старт; Лаури (15), Калеб Мартин (15), Д. Робинсон (0), Зеллер (0).

Счет в серии: 0-1

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей плей-офф НБА.

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