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Баскетбол

Nike убрал кроссовки Моранта из списка продаж у себя на сайте и в приложении

Джа продолжает ощущать последствия своего глупого поступка.
Вчера, 22:58
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

По состоянию на четверг, 18 мая, кроссовки Ja 1, именной линейки Джа Моранта, стали недоступны на сайте и в приложении Nike, сообщает New York Post.

Компания прекратила предзаказы на именные кроссовки Моранта, убрав товар из списка в официальном приложении.

Между тем, обувь по-прежнему указана в разделе предстоящего появления в приложении Nike SNKRS - их выпуск запланирован на 25 мая.

Источник: скриншот

Джа Морант подписал многолетний контракт с Nike в 2019 году. А после скандала, связанного с Кайри Ирвингом, компания решила сделать ставку именно на звезду Мемфиса.

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Она поддержала 23-летнего баскетболиста, когда он попал в скандал в марте. Сейчас же Nike никак не прокомментировал последний инцидент. Неизвестно, выйдут ли в итоге кроссовки в продажу вообще.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: nike Мемфис Гриззлис Джа Морант

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