Дуайт Ховард - Моранту: Бросай все и приезжай ко мне на Тайвань

Чемпион НБА 2020 года в составе Лейкерс, а также трехкратный лучший оборонительный игрок Дуайт Ховард с ноября 2022 года выступает в чемпионате Тайваня.

После того, как Джа Морант из Мемфиса вновь попал в скандал, связанный с демонстрацией огнестрельного оружия, 37-летний центровой предложил молодому гангстеру запасной вариант продолжения карьеры.

"Да, Джа, ты все правильно понял! Я все еще с тобой, в отличие от некоторых. Если что, бросай все и приезжай сюда, на Тайвань", - написал Ховард в Twitter.

Aye Ja you gone get it right ! I’m still with you if anyone else ain’t you could come out here to Taiwan if anything ✊🏾 just leave it home