НБА: Майами в седьмом матче уничтожили Бостон и вышли в финал

В Бостоне состоялся седьмой матч решающей серии Восточной конференции, где местные Селтикс принимали Майами Хит и намеревались завершить свой невероятный камбэк.

Первые три поединка финала Востока остались за Майами, и когда казалось, что подопечные Эрика Споэльстры должны дожать соперника и выиграть серию, Бостон собрался и выиграл три матча подряд и сравнял счет.

Подобный камбэк произошел в четвертый раз в истории, но ни разу не было такого, что команда из 0:3 в серии делала 4:3 в свою пользу.

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Майами снова играли без Кевина Лава, выступая преимущественно с одним крупным – Бэмом Адебайо, который в первой половине играл без замен до момента, когда за 2 минуты до перерыва не получил второй персональный фол.

В общем, стартовые четверти остались за Хит, которые смогли получить преимущество в первой, а затем еще немного увеличить ее во второй. На отдых команды ушли с разницей в целых 11 очков в пользу гостей.

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На старте второй половины в Бостона включился Деррик Уайт, пытавшийся сократить отставание, но в Майами нашёлся ответ в лице Калеба Мартина, позволившего за всю четверть отыграть "зеленым" только одно очко.

Источник: Getty Images

Но усилиями все того же Мартина на старте финальной четверти Майами фактически закрыл все вопросы о победителе, когда в один момент преимущество дошло до 18 очков. Ситуация для Бостона осложнялась также травмой Тейтума, игравшего фактически на одной ноге.

Ближе к середине четверти разница в счете достигала и 23 балла, что фактически перевело матч в режим доигрывания. В финале Майами встретятся с Денвером Наггетсом, которые уже устали ждать своего соперника по финалу.

Итог 7-го матча Восточной конференции НБА

Бостон – Майами 84:103 (15:22, 26:30, 25:24, 18:27)

Бостон: Браун (19 + 8 подборов + 8 потерь), Уайт (18), Тейтум (14 + 11 подборов), Смарт (9), Хорфорд (8 + 8 подборов) – старт; Р. Уильямс (8), Г. Уильямс (3), Мускала (3), Хаузер (2), Корнет (0), Брогдон (0), Притчард (0).

Майами: Батлер (28 + 7 подборов + 6 передач), Калеб Мартин (26 + 10 подборов), Адебайо (12 + 10 подборов + 7 передач), Винсент (10), Струс (8) – старт; Д. Робинсон (10), Лаури (7 + 7 подборов), Хайсмит (2), Йович (0), Юртсевен (0).