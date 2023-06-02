Лидер Торонто может заменить Хардена в Филадельфии

Фред ВанВлит и Ник Нерс могут объединиться в составе Сиксерс.

Разыгрывающий Торонто Фред ВанВлит считается одной из приоритетных целей Филадельфии в будущее межсезонье, сообщает ClutchPoints со ссылкой на источники в лиге.

Ожидается, что Джеймс Харден откажется от опции игрока на сезон-2023/24 и 35,6 миллиона, после чего покинет команду и выйдет на рынок свободных агентов.

При этом ВанВлит также может отказаться от опции игрока с Рэпторс на 22,8 миллиона и стать свободным агентом, чем и планируют воспользоваться 76-ые.

Однако им придется выдержать конкуренцию со стороны других претендентов на игрока, в том числе Лейкерс.

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Стоит отметить, что в случае, если Сиксерс предложат ему контракт, 29-летний защитник сможет воссоединиться с Ником Нерсом, который возглавил команду из Города братской любви.