Филадельфия объявила о назначении Нерса
Ник Нерс стал новым главным тренером Филадельфии, сообщает официальный сайт НБА.
При этом Сиксерс отказались разглашать условия соглашения с 55-летним специалистом.
welcome to Philly, coach! pic.twitter.com/KRiZW6toop— Philadelphia 76ers (@sixers) June 1, 2023
"Мы очень рады приветствовать Ника Нерса в качестве нового главного тренера Филадельфии", — сказал президент по баскетбольным операциям 76-х Дэрил Мори.
"Его чемпионский послужной список и разнообразный опыт в сочетании с его уникальным творческим подходом сделали его нашим главным приоритетом. Мы уверены, что его лидерские качества и опыт помогут нам раскрыть весь потенциал нашего талантливого состава и открыть в Филадельфии захватывающую новую эру чемпионского баскетбола".
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Ник Нерс стал 26-м тренером в истории франшизы. Ранее он пять лет возглавлял Торонто. В свой первый же сезон-2018/19 он привел команду к ее первому и пока что единственному чемпионству НБА.
Ранее стало известно, что экс-тренер Финикса Монти Уильямс согласился на работу в Детройте, подписав рекордный контракт.