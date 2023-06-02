Филадельфия объявила о назначении Нерса

Тренер, ставший чемпионом НБА в 2019 году, возглавил команду из Города братской любви.

Ник Нерс стал новым главным тренером Филадельфии, сообщает официальный сайт НБА.

При этом Сиксерс отказались разглашать условия соглашения с 55-летним специалистом.

"Мы очень рады приветствовать Ника Нерса в качестве нового главного тренера Филадельфии", — сказал президент по баскетбольным операциям 76-х Дэрил Мори.

"Его чемпионский послужной список и разнообразный опыт в сочетании с его уникальным творческим подходом сделали его нашим главным приоритетом. Мы уверены, что его лидерские качества и опыт помогут нам раскрыть весь потенциал нашего талантливого состава и открыть в Филадельфии захватывающую новую эру чемпионского баскетбола".

Читай также: НБА готова вынести вердикт по делу Моранта

Ник Нерс стал 26-м тренером в истории франшизы. Ранее он пять лет возглавлял Торонто. В свой первый же сезон-2018/19 он привел команду к ее первому и пока что единственному чемпионству НБА.

Ранее стало известно, что экс-тренер Финикса Монти Уильямс согласился на работу в Детройте, подписав рекордный контракт.