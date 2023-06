Йокич - второй игрок в истории НБА, оформивший трипл-дабл в дебютной игре Финала

Nikola Jokic becomes the 2nd player to record a triple-double in their Finals debut, joining Jason Kidd. Kidd: 23 PTS, 10 REB, 10 AST on 6/5/2002 Jokic: 27 PTS, 14 AST, 10 REB in Game 1 pic.twitter.com/ZqqsfmKtoQ

