Наказание Моранта будет связано с "ценностями НБА", а не "юридическими стандартами"

Вряд ли в этот раз Джа отделается восемью матчами дисквалификации.

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что предстоящее наказание звезды Мемфиса Джа Моранта будет связано с ценностями лиги, а не юридическими стандартами.

И хотя никакие обвинения не были выдвинуты в адрес 23-летнего баскетболиста, лига намерена сделать так, чтобы этот инцидент послужил хорошим уроком на будущее для всех.

"Игрок уровня Джа, с десятками миллионов фанатов, не должен размахивать пистолетом и показывать его в социальных сетях. Это не то сообщение, которое игрок НБА должен посылать", - цитирует Сильвера официальный сайт НБА.

"У нас есть определенный стандарт, который основан на том, что мы видим в качестве ценностей этой лиги и на наших ожиданиях от игроков с точки зрения образа, который мы создаем для наших болельщиков. Это не юридический стандарт. Это стандарт частной организации".

Согласно базе данных, которую ведут Associated Press и USA Today в партнерстве с Северо-восточным университетом, с 2006 года в США произошло 557 массовых убийств, в результате которых погибли, по меньшей мере, 2896 человек.

Ранее Адам Сильвер сообщил, когда именно стоит ждать объявления дисциплинарного наказания Джа Моранта.