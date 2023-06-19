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Баскетбол

Кто станет чемпионом НБА: прогнозы

ISPORT знакомит читателей с прогнозами на результат сезона в НБА.
Сегодня, 16:01
Йокич и Дюрант / Getty Images
Йокич и Дюрант / Getty Images

Предугадать чемпиона НБА очень тяжело, ведь все может меняться с большой скоростью. Вот например и новый чемпион – Денвер Наггетс – хоть и был в числе претендентов перед стартом прошлого чемпионата, но точно не был главным фаворитом.

Кто же станет чемпионом в сезоне-2023/24?

После обмена между Финиксом и Вашингтоном, в результате которого состояние Санс пополнит звездный защитник Брэдли Билл, букмекеры подняли шансы "солнечных" на чемпионство. Теперь только у двух команд они выглядят больше.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпиона НБА

  • Денвер Наггэтс – 5,5
  • Бостон Селтикс – 6,5
  • Финикс Санс – 7,0
  • Милуоки Бакс – 8,0
  • Лос-Анджелес Лейкерс – 14,0
  • Голден Стейт Уорриорз – 14,0

Отметим, что Финикс ни разу в истории не выигрывал чемпионат НБА. В таком же статусе прошедший розыгрыш проводил и Денвер.


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