Кто станет чемпионом НБА: прогнозы

ISPORT знакомит читателей с прогнозами на результат сезона в НБА.

Предугадать чемпиона НБА очень тяжело, ведь все может меняться с большой скоростью. Вот например и новый чемпион – Денвер Наггетс – хоть и был в числе претендентов перед стартом прошлого чемпионата, но точно не был главным фаворитом.

Кто же станет чемпионом в сезоне-2023/24?

После обмена между Финиксом и Вашингтоном, в результате которого состояние Санс пополнит звездный защитник Брэдли Билл, букмекеры подняли шансы "солнечных" на чемпионство. Теперь только у двух команд они выглядят больше.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпиона НБА

Денвер Наггэтс – 5,5

Бостон Селтикс – 6,5

Финикс Санс – 7,0

Милуоки Бакс – 8,0

Лос-Анджелес Лейкерс – 14,0

Голден Стейт Уорриорз – 14,0

Отметим, что Финикс ни разу в истории не выигрывал чемпионат НБА. В таком же статусе прошедший розыгрыш проводил и Денвер.