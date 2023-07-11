Недопонятый гений: владелец Далласа встал на защиту Ирвинга

Решение Далласа переподписать Кайри Ирвинга вызвало неоднозначные мысли у баскетбольного сообщества. Под еще большую критику команда попала, когда она обменяла его из Бруклина перед дедлайном обменов.

Маверикс дали 31-летнему разыгрывающему трехлетний контракт на 126 миллионов долларов. Владельцу Мавс Марку Кьюбану пришлось объяснять решение организации вернуть Кайри. Он также прокомментировал то, что Ирвинг ходил на матчи чужих команд, что подталкивало на разные слухи о его будущем.

"Кайри просто любит баскетбол и любит ходить на игры, так что нет, меня это не беспокоило", — цитирует Кьюбана Sports Illustrated.

"Но мы выменяли его, потому что хотели, чтобы он стал частью нашего проекта в долгосрочной перспективе, понимаете? И я думаю, что Кайри просто неправильно поняли. Все видят только шум вокруг него, но когда вы с ним поговорите, он вам понравится".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые были заключен после открытия рынка свободных агентов.