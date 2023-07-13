Айверсон, Джинобили и другие будут ведущими церемонии введения в Зал славы баскетбола-2023

В один вечер в одном помещении соберется целое множество знаменитых баскетбольных личностей.

Многие известные в прошлом игроки НБА будут вводить своих коллег в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Как сообщает журналист Марк Стейн, культового защитника Майами Дуэйна Уэйда будет вводить не менее культовый в прошлом защитник Филадельфии Аллен Айверсон.

Полный список ведущих церемонии и кого они будут вводить в Зал славы выглядит следующим образом:

Дуэйн Уэйд - Аллен Айверсон;

Тони Паркер - Тим Данкан, Ману Джинобили;

Грегг Попович - Дэвид Робинсон, Ману Джинобили, Тим Данкан, Тони Паркер;

Дирк Новицки - Джейсон Кидд, Стив Нэш;

Пау Газоль - Тони Кукоч;

Джим Вальвано - Джон Калипари;

Джин Киди - Джерри Коланджело, Том Иццо;

Джин Бесс - Крис Бош, Джон Калипари, Рой Уильямс;

Гэри Блэр - Тереза Уизерспун, Вэн Ченселлор;

Дэвид Хиксон - Джим Калхун, Джон Калипари;

Беки Хэммон - Шерил Свупс, Тереза Уизерспун;

женская Олимпийская сборная 1976 года - Энн Мейерс, Нэнси Либерман.

Напомним, что церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита состоится в два дня: 11 и 12 августа.