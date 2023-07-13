Айверсон, Джинобили и другие будут ведущими церемонии введения в Зал славы баскетбола-2023
В один вечер в одном помещении соберется целое множество знаменитых баскетбольных личностей.
Многие известные в прошлом игроки НБА будут вводить своих коллег в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.
Как сообщает журналист Марк Стейн, культового защитника Майами Дуэйна Уэйда будет вводить не менее культовый в прошлом защитник Филадельфии Аллен Айверсон.
Полный список ведущих церемонии и кого они будут вводить в Зал славы выглядит следующим образом:
- Дуэйн Уэйд - Аллен Айверсон;
- Тони Паркер - Тим Данкан, Ману Джинобили;
- Грегг Попович - Дэвид Робинсон, Ману Джинобили, Тим Данкан, Тони Паркер;
- Дирк Новицки - Джейсон Кидд, Стив Нэш;
- Пау Газоль - Тони Кукоч;
- Джим Вальвано - Джон Калипари;
- Джин Киди - Джерри Коланджело, Том Иццо;
- Джин Бесс - Крис Бош, Джон Калипари, Рой Уильямс;
- Гэри Блэр - Тереза Уизерспун, Вэн Ченселлор;
- Дэвид Хиксон - Джим Калхун, Джон Калипари;
- Беки Хэммон - Шерил Свупс, Тереза Уизерспун;
- женская Олимпийская сборная 1976 года - Энн Мейерс, Нэнси Либерман.
Напомним, что церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита состоится в два дня: 11 и 12 августа.