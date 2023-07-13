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Баскетбол

Айверсон, Джинобили и другие будут ведущими церемонии введения в Зал славы баскетбола-2023

В один вечер в одном помещении соберется целое множество знаменитых баскетбольных личностей.
Сегодня, 00:54
Паркер, Джинобили и Данкан / Getty Images
Паркер, Джинобили и Данкан / Getty Images

Многие известные в прошлом игроки НБА будут вводить своих коллег в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Как сообщает журналист Марк Стейн, культового защитника Майами Дуэйна Уэйда будет вводить не менее культовый в прошлом защитник Филадельфии Аллен Айверсон.

Полный список ведущих церемонии и кого они будут вводить в Зал славы выглядит следующим образом:

  • Дуэйн Уэйд - Аллен Айверсон;
  • Тони Паркер - Тим Данкан, Ману Джинобили;
  • Грегг Попович - Дэвид Робинсон, Ману Джинобили, Тим Данкан, Тони Паркер;
  • Дирк Новицки - Джейсон Кидд, Стив Нэш;
  • Пау Газоль - Тони Кукоч;
  • Джим Вальвано - Джон Калипари;
  • Джин Киди - Джерри Коланджело, Том Иццо;
  • Джин Бесс - Крис Бош, Джон Калипари, Рой Уильямс;
  • Гэри Блэр - Тереза Уизерспун, Вэн Ченселлор;
  • Дэвид Хиксон - Джим Калхун, Джон Калипари;
  • Беки Хэммон - Шерил Свупс, Тереза Уизерспун;
  • женская Олимпийская сборная 1976 года - Энн Мейерс, Нэнси Либерман.

Напомним, что церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита состоится в два дня: 11 и 12 августа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Паркер Зал славы Дуэйн Уэйд Аллен Айверсон Тим Данкан Дирк Новицки Ману Джинобили Грег Попович

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