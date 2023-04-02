iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Новицки, Уэйд, Газоль, Паркер и Попович вошли в Зал славы баскетбола-2023

Класс Зала славы 2023 года получился очень богатым на титулованных игроков и тренеров.
Сегодня, 16:04
Новицки, Паркер и Уэйд / Getty Images
Новицки, Паркер и Уэйд / Getty Images

Баскетбольный зал славы имени Джеймса Нейсмита официально объявил об участниках класса 2023 года.

Согласно с официальным сайтом НБА, в Зал славы баскетбола в качестве хедлайнеров попали Дирк Новицки, Тони Паркер,  Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Грегг Попович и Бекки Хэммон

Читай также: Определились финалисты Мартовского безумия в NCAA

Также в класс-2023 попали бывший тренер университета штата Северная Каролина Джим Вальвано, вся олимпийская женская баскетбольная команда США 1976 года, бывший тренер университета Пердью Джин Киди, бывший тренер женской команды Техас A&M Гэри Блэр, тренер университета Эмхерст из третьего дивизиона Дэвид Хиксон и Джин Бесс (выиграл 1300 игр в качестве тренера младших классов колледжа Three Rivers Community College в Поплар-Блафф, штат Миссури".

Официальная церемония награждения новых участников Зала славы состоится 11 и 12 августа.

Класс-2023 получит свои пиджаки и кольца Зала славы 11 августа в Анкасвилле, штат Коннектикут, затем церемония и их выступления состоятся 12 августа в Спрингфилде, штат Массачусетс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Грегг Попович Тони Паркер Зал славы Пау Газоль Дуэйн Уэйд Дирк Новицки

Статьи по теме

Зал славы АПЛ: Фергюсон и Венгер дополнили список избранных Зал славы АПЛ: Фергюсон и Венгер дополнили список избранных
Сан-Антонио выдал худшую серию в истории франшизы Сан-Антонио выдал худшую серию в истории франшизы
Уэйд, Новицки, Паркер и Газоль - номинанты на место в Зале славы 2023 года Уэйд, Новицки, Паркер и Газоль - номинанты на место в Зале славы 2023 года
"Не думаю, что бой сорвался": Джошуа высказал мнение о поединке Усика с Фьюри "Не думаю, что бой сорвался": Джошуа высказал мнение о поединке Усика с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Франклин: лучшие моменты боя
Джошуа - Франклин: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс19:31
"Не думаю, что бой сорвался": Джошуа высказал мнение о поединке Усика с Фьюри
Европа19:26
Бензема оформил хет-трик, а Реал с теннисным счетом разгромил Вальядолид
Европа18:59
Шевченко высказался о старте Мудрика
Формула 118:59
Стюарды отклонили протест Хааса относительно результатов Гран-при Австралии
Бокс18:50
"Слишком маленький для меня": Потенциальный соперник дерзко обратился к Усику
Европа18:32
Эдмар - о двух пенальти в ворота Металлиста 1925: Я давно в Украине и все понимаю
Формула 118:30
Сайнс: Слишко зол, чтобы говорить о несправедливом штрафе
Украина18:22
"В сложной ситуации не оставлю команду": Луческу сделал заявление о своем будущем
Европа18:07
Коваленко и Специя не сумели обыграть Салернитану
Европа17:51
Арсенал Зинченка попробует подписать одноклубника Миколенка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK