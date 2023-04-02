Новицки, Уэйд, Газоль, Паркер и Попович вошли в Зал славы баскетбола-2023

Класс Зала славы 2023 года получился очень богатым на титулованных игроков и тренеров.

Баскетбольный зал славы имени Джеймса Нейсмита официально объявил об участниках класса 2023 года.

Согласно с официальным сайтом НБА, в Зал славы баскетбола в качестве хедлайнеров попали Дирк Новицки, Тони Паркер, Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Грегг Попович и Бекки Хэммон

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Также в класс-2023 попали бывший тренер университета штата Северная Каролина Джим Вальвано, вся олимпийская женская баскетбольная команда США 1976 года, бывший тренер университета Пердью Джин Киди, бывший тренер женской команды Техас A&M Гэри Блэр, тренер университета Эмхерст из третьего дивизиона Дэвид Хиксон и Джин Бесс (выиграл 1300 игр в качестве тренера младших классов колледжа Three Rivers Community College в Поплар-Блафф, штат Миссури".

Официальная церемония награждения новых участников Зала славы состоится 11 и 12 августа.

Класс-2023 получит свои пиджаки и кольца Зала славы 11 августа в Анкасвилле, штат Коннектикут, затем церемония и их выступления состоятся 12 августа в Спрингфилде, штат Массачусетс.