iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

"Я причинил боль и позор": игрок, избивший свою жену, готовится вернуться в НБА

Майлз Бриджес хочет воспользоваться вторым шансом, который ему предоставил Шарлотт.
Сегодня, 00:37
Майлз Бриджес / Getty Images
Майлз Бриджес / Getty Images

Форвард Шарлотт Майлз Бриджес извинился за "боль и позор", вызванные расследованием домашнего насилия, из-за которого он пропустил весь прошлый сезон, сообщает ESPN.

"Я хочу извиниться перед всеми за боль и позор, которые я причинил всем, особенно моей семье", — сказал Бриджес.

"В этом году у меня в приоритете было посещение терапии и стремление стать лучшим человеком, которым я могу быть — кем-то, кем моя семья и все здесь могут гордиться".

Он также поблагодарил всю организацию Хорнетс за предоставленный второй шанс, добавив: "Многие люди не получают второго шанса, и я хочу использовать его, чтобы доказать всем, что я все тот же парень, которого вы задрафтовали пять лет назад".

Источник: Getty Images

Читай также: "Здесь или в другом месте": Эмбиид намекнул на возможный уход из Филадельфии

"Я понимаю, что некоторые люди считают, что я не заслуживаю второго шанса. Вот почему я попытаюсь использовать этот год, чтобы доказать всем, какой я человек на самом деле. Кто такой Майлз Бриджес? Он не то, что люди думают о нем".

Напомним, что в ноябре 2022 года он отказался от оспаривания обвинения в уголовном преступлении, которое было связано с избиением матери его детей, которое произошло на их глазах. В итоге Бриджес был приговорен к трем годам условно.

После продолжительного расследования НБА отстранила его на 30 игр, 20 из которых были списаны, так как он пропустил весь сезон-2022/23. Таким образом, в следующем сезоне он пропустит 10 первых игр.

Недавно Шарлотт сделал квалификационное предложение Бриджесу на один год и 7,9 миллиона долларов. Это позволит ему в следующее межсезонье стать неограниченно свободным агентом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс Майлз Бриджес

Статьи по теме

Бывшая команда Михайлюка надеется переподписать скандального форварда Бывшая команда Михайлюка надеется переподписать скандального форварда
Джордан близок к продаже экс-клуба Михайлюка Джордан близок к продаже экс-клуба Михайлюка
Одноклубник Михайлюка посетил прощальный матч Ибрагимовича и получил подарок от Жиру Одноклубник Михайлюка посетил прощальный матч Ибрагимовича и получил подарок от Жиру
Предательство или признание: Руни высоко оценил влияние Гвардиолы на английский футбол Предательство или признание: Руни высоко оценил влияние Гвардиолы на английский футбол
Помочь журналистам

Видео

Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Европа01:11
Предательство или признание: Руни высоко оценил влияние Гвардиолы на английский футбол
Европа00:53
Ан-Наср договорился с Манчестер Юнайтед о трансфере защитника
НБА00:37
"Я причинил боль и позор": игрок, избивший свою жену, готовится вернуться в НБА
Лига Чемпионов00:16
Лига чемпионов: Команды Коваля и Кочергина победили с одинаковым счетом и прошли в следующий раунд
Другие страны00:03
Барселона, общий сбор: Интер Майами подпишет еще одного экс-одноклубника Месси
Вчера, 23:45
Украина23:45
"Гай - русский черт": ультрас Шахтера против возвращения игрока, выступавшего на россии
Лига конференций23:21
Лига конференций-2023/24: Домжале победил, но вылетел от Бальцана
Украина23:18
Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
НБА23:04
Рынок свободных агентов: у Леня в Сакраменто появился конкурент по позиции
Европа22:58
Фелиш признался, в каком клубе хотел бы продолжить карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK