"Я причинил боль и позор": игрок, избивший свою жену, готовится вернуться в НБА

Форвард Шарлотт Майлз Бриджес извинился за "боль и позор", вызванные расследованием домашнего насилия, из-за которого он пропустил весь прошлый сезон, сообщает ESPN.

"Я хочу извиниться перед всеми за боль и позор, которые я причинил всем, особенно моей семье", — сказал Бриджес.

"В этом году у меня в приоритете было посещение терапии и стремление стать лучшим человеком, которым я могу быть — кем-то, кем моя семья и все здесь могут гордиться".

Он также поблагодарил всю организацию Хорнетс за предоставленный второй шанс, добавив: "Многие люди не получают второго шанса, и я хочу использовать его, чтобы доказать всем, что я все тот же парень, которого вы задрафтовали пять лет назад".

Источник: Getty Images

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"Я понимаю, что некоторые люди считают, что я не заслуживаю второго шанса. Вот почему я попытаюсь использовать этот год, чтобы доказать всем, какой я человек на самом деле. Кто такой Майлз Бриджес? Он не то, что люди думают о нем".

Напомним, что в ноябре 2022 года он отказался от оспаривания обвинения в уголовном преступлении, которое было связано с избиением матери его детей, которое произошло на их глазах. В итоге Бриджес был приговорен к трем годам условно.

После продолжительного расследования НБА отстранила его на 30 игр, 20 из которых были списаны, так как он пропустил весь сезон-2022/23. Таким образом, в следующем сезоне он пропустит 10 первых игр.

Недавно Шарлотт сделал квалификационное предложение Бриджесу на один год и 7,9 миллиона долларов. Это позволит ему в следующее межсезонье стать неограниченно свободным агентом.

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