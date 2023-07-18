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Баскетбол

"Здесь или в другом месте": Эмбиид намекнул на возможный уход из Филадельфии

Камерунская звезда Сиксерс не хочет провести всю свою карьеру без титула чемпиона НБА.
Вчера, 22:55
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Вера Джоэла Эмбиида в "процесс" Филадельфии может подойти к концу уже в ближайшее будущее.

На это намекнул сам звездный бигмен 76-х, который мечтает о чемпионском перстне, который на данный момент кажется чем-то недостижимым для коллектива Города братской любви. 

"Я просто хочу стать чемпионом, чего бы это ни стоило", — цитирует Эмбиида ESPN. "Я не знаю, где это произойдет, будь то в Филадельфии или где-то еще, я просто хочу иметь шанс добиться этого".

"Я хочу понять, каково это — выиграть первое чемпионство, а потом уже думать о следующем. Это непросто, но для этого нужно больше одного или двух, трех парней. Я каждый божий день усердно работаю, чтобы быть на уровне, чтобы я мог добиться этого".

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Напомним, что Джоэл Эмбиид был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного сезона, после чего он вместе с Филадельфией не сумел пройти второй раунд плей-офф, уступив в семи матчах Бостону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид

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