Полиция арестовала лучшего друга Моранта

За баскетболистом и его другом тянется судебное дело по инциденту, который произошел в 2022 году.

Правоохранительные органы Теннесси в среду, 19 июля, арестовали Давонте Пака, давнего близкого друга звездного защитника Мемфиса Джа Моранта, сообщает ESPN.

Он был арестован за нападение на подростка в доме баскетболиста прошлым летом. Инцидент произошел в резиденции Моранта в Идсе, пригороде Мемфиса, 26 июля 2022 года.

В заявлении властям Морант признался, что ударил Джошуа Холлоуэя, которому тогда было 17 лет, во время игры в баскетбол, хотя затем Джа заявил, что это произошло в рамках самообороны, утверждая, что Холлоуэй сильно бросил мяч ему в лицо.

В показаниях в мае 2023 года, Пак признался, что ударил подростка, но добавил, что он "не чувствовал угрозы в то время, когда он ударил Холлоуэя в область головы, повалив его на землю".

Давонте Пак и Джа Морант / https://www.outkick.com/

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Адвокаты Моранта утверждают, что Пак должен быть освобожден от ответственности в соответствии с законом штата Теннесси об "отстаивании своей позиции", который позволяет тем, кто чувствует угрозу в своих домах, применять силу в определенных ситуациях.

Судья приостановил рассмотрение дела, а следующее слушание назначено на 12 октября. Морант подал встречный иск, обвиняя Холлоуэя в клевете, избиении и нападении. Против Моранта не было возбуждено никаких уголовных дел.

Напомним, что Давонте Пак появлялся в майском видео, в котором Джа Морант второй раз продемонстрировал огнестрельное оружие, что привело к его дисквалификации на 25 матчей следующего сезона.

Паку также запретили на год посещать домашние матчи Мемфиса из-за инцидента 29 января во время игры с Индианой. Его вывели с арены после того, как он вышел на паркет, чтобы поспорить с игроками Пэйсерс.

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