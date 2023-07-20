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Баскетбол

Финикс работает над созданием фарм-клуба для G-Лиги

Санз остаются единственной командой НБА, у которой нет представителя в лиге развития.
Сегодня, 15:22
Девин Букер / Getty Images
Девин Букер / Getty Images

Финикс работает над созданием фарм-клуба для G-Лиги, который должен будет там появиться перед стартом сезона-2024/25, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Таким образом у всех команд НБА будут свои филиалы в лиге развития.

"Создание команды G-Лиги в Долине было для нас приоритетом, и я рад, что мы начали этот процесс. Все готово к тому, чтобы команда в Финиксе появилась уже в сезоне-2024/25", — заявил владелец Санз Мэт Ишбиа.

"Это не только позволит нам развивать молодых игроков в рамках нашей победной культуры, но также даст возможность расширить наш охват и связаться с еще большим количеством поклонников баскетбола по всему региону".

"Эти инвестиции еще больше укрепляют нашу связь с сообществом и продолжают делать Финикс центром баскетбола".

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Стоит отметить, что относительно недавно Финикс владел командой G-Лиги Северная Аризона Санз, но бывший владелец франшизы Роберт Сарвер продал ее Детройту в 2020 году. Сейчас она выступает под названием Мотор Сити Круз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санз G-Лига

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