Йокич и Дончич в будущем претендуют на новые рекордные контракты
Несколькими днями ранее Джейлен Браун получил настоящий подарок от Бостона в виде супермаксимального продления на 5 лет и 304 миллиона долларов.
Форвард "кельтов" получил исторически большой контракт, побив рекорд Николы Йокича, который продержался всего год. Но если верить прогнозам, то и этому рекорду осталось не долго жить.
Как сообщает журналист NBC Sports Курт Хелин, в ближайшие три года сразу пять баскетболистов НБА смогут получить куда более крупные контракты.
По информации источника, рекордные суммы смогут получить следующие исполнители:
- 2024 год: Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 5 лет и 334 миллиона;
- 2024 год: Джейсон Тейтум (Бостон) - 5 лет и 334 миллиона;
- 2025 год: Джоэл Эмбиид (Филадельфия) - 5 лет и 367 миллионов;
- 2025 год: Лука Дончич (Даллас) - 5 лет и 367 миллионов;
- 2026 год: Никола Йокич (Денвер) - 5 лет и 404 миллиона.
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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с самыми крупными контрактами в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
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