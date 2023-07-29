Йокич и Дончич в будущем претендуют на новые рекордные контракты

Если верить прогнозам, то рекорд Джейлена Брауна будет побит уже в следующем году.

Несколькими днями ранее Джейлен Браун получил настоящий подарок от Бостона в виде супермаксимального продления на 5 лет и 304 миллиона долларов.

Форвард "кельтов" получил исторически большой контракт, побив рекорд Николы Йокича, который продержался всего год. Но если верить прогнозам, то и этому рекорду осталось не долго жить.

Как сообщает журналист NBC Sports Курт Хелин, в ближайшие три года сразу пять баскетболистов НБА смогут получить куда более крупные контракты.

По информации источника, рекордные суммы смогут получить следующие исполнители:

2024 год: Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 5 лет и 334 миллиона;

- 5 лет и 334 миллиона; 2024 год: Джейсон Тейтум (Бостон) - 5 лет и 334 миллиона;

- 5 лет и 334 миллиона; 2025 год: Джоэл Эмбиид (Филадельфия) - 5 лет и 367 миллионов;

- 5 лет и 367 миллионов; 2025 год: Лука Дончич (Даллас) - 5 лет и 367 миллионов;

- 5 лет и 367 миллионов; 2026 год: Никола Йокич (Денвер) - 5 лет и 404 миллиона.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с самыми крупными контрактами в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

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