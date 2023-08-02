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Баскетбол

Мемфис, Коби и собственное лого: Морант похвастался новыми татуировками на все тело

Молодой гангстер решил отдать дань памяти легендарному игроку, заодно обновив "галерею" на своем теле.
Сегодня, 15:36
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Коби Брайант остается одним из самых любимых баскетболистов среди всех игроков НБА.

Пятикратный чемпион был причиной того, что многие современные молодые игроки пришли в баскетбол. И один из них решил увековечить память о Черной Мамбе на своем теле.

Как сообщает ClutchPoints, звезда Мефмиса Джа Морант сделал сразу несколько татуировок. Он набил логотип Мемфиса, собственный логотип с цифрой 12 и игровой номер Брайанта, поверх которого теперь красуется надпись "Mentality" (отсылка на Mamba Mentality).

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Напомним, что Джа Морант будет вынужден пропустить первые 25 матчей нового регулярного сезона из-за отстранения в качестве наказания за повторную демонстрацию огнестрельного оружия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коби Брайант Мемфис Гриззлис Джа Морант

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