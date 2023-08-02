Мемфис, Коби и собственное лого: Морант похвастался новыми татуировками на все тело

Коби Брайант остается одним из самых любимых баскетболистов среди всех игроков НБА.

Пятикратный чемпион был причиной того, что многие современные молодые игроки пришли в баскетбол. И один из них решил увековечить память о Черной Мамбе на своем теле.

Как сообщает ClutchPoints, звезда Мефмиса Джа Морант сделал сразу несколько татуировок. Он набил логотип Мемфиса, собственный логотип с цифрой 12 и игровой номер Брайанта, поверх которого теперь красуется надпись "Mentality" (отсылка на Mamba Mentality).

Ja Morant showing off his new tattoos 👀🔥



(via ortega_ink/IG) pic.twitter.com/kdyt20SATO — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 2, 2023

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Напомним, что Джа Морант будет вынужден пропустить первые 25 матчей нового регулярного сезона из-за отстранения в качестве наказания за повторную демонстрацию огнестрельного оружия.

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