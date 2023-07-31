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Последователь Моранта: игрока Клипперс с оружием задержала полиция

Как сказал один известный персонаж: "Никак вы не научитесь".
Вчера, 22:32
Амир Коффи / Getty Images
Амир Коффи / Getty Images

Свингмен Клипперс Амир Коффи был арестован в Лос-Анджелесе в минувшие выходные, сообщает ClutchPoints со ссылкой на TMZ.

По информации источника, полиция остановила его автомобиль. Во время проверки правоохранительные органы почувствовали запах марихуаны, после чего был обнаружен заряженный пистолет.

Коффи признал, что оружие принадлежит ему, что привело к его аресту за правонарушение, связанное с владением огнестрельным оружием.

После того, как его освободили из заключения в тот же день, ему назначили слушание дела в суде в августе.

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Пока что Клипперс никак не отреагировали на данную новость, ожидая подробности. НБА, учитывая недавние обстоятельства, должна рассмотреть этот вопрос.

Напомним, что лига отстранила Джа Моранта на 25 матчей следующего сезона после того, как он снова продемонстрировал пистолет во время прямого эфира в социальных сетях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Джа Морант

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