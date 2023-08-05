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Баскетбол

Появление Пола усложнит для Стива Керра выбор стартовой пятерки Уорриорз

Не факт, что один из лучших разыгрывающих в истории баскетбола получит место в стартовом составе.
Сегодня, 10:50
Крис Пол / https://twitter.com/warriors/media
Крис Пол / https://twitter.com/warriors/media

Крис Пол начинал в стартовом составе все 1214 игр регулярного сезона и 149 игр плей-офф, в которых он принимал участие за свои 18 сезонов в НБА.

Но пока будущий член Зала славы готовится к дебюту в составе Уорриорз, его новый главный тренер Стив Керр сказал, что процесс определения стартового состава команды будет проходить в течение тренировочного сбора в октябре.

"Я думаю, это тот случай, когда у вас будет три недели тренировочного сбора перед первой игрой", — цитирует Керра ESPN. "Мы просто рассмотрим всевозможные комбинации".

"Главное, что мы знаем, что все эти ребята будут играть много минут. Но роскошь, состоящая в том, что Крис Пол пополнил эту группу, которую нам посчастливилось иметь в течение десятилетия… довольно примечательна".

"Он один из величайших спортсменов в игре. Он один из лучших разыгрывающих всех времен. Я думаю, что он станет для нас отличным дополнением из-за его способности контролировать игру, контролировать темп и заботиться о мяче".

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Напомним, что Крис Пол стал игроком Голден Стэйт в рамках второго обмена при его участии в течение нескольких дней в июне.

Сначала Пола обменяли из Финикса в Вашингтон, после чего 38-летний игрок отправился в Окленд в обмен на Джордана Пула.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Пол Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр

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