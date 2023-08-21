Нью-Йорк подал иск на Торонто и бывшего сотрудника за передачу конфиденциальной информации

Между Нью-Йорком и Торонто возник серьезный конфликт, который будет решаться в суде.

Как сообщает журналист SNY Иэн Бегли, Никс подали в суд на Рэпторс и нескольких членов их организации, в том числе на бывшего сотрудника Нью-Йорка, за получение конфиденциальной информации.

"Нью-Йорк Никс подали в суд на Торонто Рэпторс и нескольких членов их организации, в том числе на бывшего сотрудника Никс, после того, как бывший сотрудник незаконно взял с собой тысячи частных файлов на свою новую должность в Торонто", — говорится в заявлении Нью-Йорка.

"Эти файлы включают конфиденциальную информацию, такую ​​как отчеты о частоте игр, книгу подготовки к сезону-2022/23, файлы, материалы видеоскаутинга и многое другое".

"Учитывая явное нарушение нашего трудового договора, уголовного и гражданского законодательства, у нас не было другого выбора, кроме как предпринять это действие".

По словам источника, Никс обратились к Рэпторс и НБА по этому поводу, прежде чем подавать иск.

Источник: Getty Images

Читай также: Лонзо Болл чувствует, что сможет вернуться в баскетбол, несмотря на три операции на колене

В иске конкретно упоминается Икечукву Азотам как бывший работодатель Нью-Йорка, который "незаконно получал и раскрывал конфиденциальную информацию" членам Торонто, включая нового главного тренера Дарко Раяковича и других членов тренерского штаба.

Согласно иску, Азотам, который работал в Никс помощником видеокоординатора, а затем директором по видео/аналитике/помощником по развитию игроков с 2020 по 2023 год, был принят на работу в Рэпторс примерно в июне этого года.

В иске утверждается, что Рэпторс "вступили в сговор, чтобы использовать положение Азотама в качестве текущего инсайдера Никс". Тот передавал конфиденциальную информацию, чтобы помочь канадцам организовать, спланировать и структурировать новый персонал.

Азотам "тайно пересылал конфиденциальную информацию из своей учетной записи электронной почты Никс в свою личную учетную запись, которой он затем поделился с Торонто".

Эти материалы включали отчеты о разведке, отчеты о частоте игр, подготовительную книгу и ссылку на стороннее лицензионное программное обеспечение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!