НБА не станет сокращать дисквалификацию Моранта

Хотя Джа и продолжает тренироваться с командой, поблажек он не получит.

Дисквалификация звезды Мемфиса Джа Моранта не будет сокращена ни на каком этапе, сообщает The Athletic со ссылкой на заявление представителей НБА.

Таким образом, 24-летний "гангстер" по-прежнему должен будет пропустить 25 матчей Гриззлис в регулярном сезоне, который стартует 25 октября.

Морант сможет вернуться на паркет в выездной игре против Нового Орлеана 19 декабря.

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И хотя защитник не имеет права принимать участие в "каких-либо публичных мероприятиях лиги или команды, включая предсезонные матчи", он все равно посещает тренировки.

Напомним, что в середине июня Джа Морант был дисквалифицирован на 25 игр за повторную демонстрацию оружия во время прямого эфира в Instagram.

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