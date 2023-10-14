НБА не станет сокращать дисквалификацию Моранта
Дисквалификация звезды Мемфиса Джа Моранта не будет сокращена ни на каком этапе, сообщает The Athletic со ссылкой на заявление представителей НБА.
Таким образом, 24-летний "гангстер" по-прежнему должен будет пропустить 25 матчей Гриззлис в регулярном сезоне, который стартует 25 октября.
Морант сможет вернуться на паркет в выездной игре против Нового Орлеана 19 декабря.
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И хотя защитник не имеет права принимать участие в "каких-либо публичных мероприятиях лиги или команды, включая предсезонные матчи", он все равно посещает тренировки.
Напомним, что в середине июня Джа Морант был дисквалифицирован на 25 игр за повторную демонстрацию оружия во время прямого эфира в Instagram.
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